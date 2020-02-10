Робочу групу зі створення стратегії деокупації Криму створять на базі РНБО
|08:20 21.02.2020
|Крым
У найближчі пів року чи рік на базі Ради національної безпеки і оборони України буде створено робочу групу, яка займеться розробкою стратегії деокупації Криму.
Про це в четвер під час круглого столу в Києві сказала заступник Постійного Представника Президента України в АРК Таміла Ташева, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Стратегія повинна бути розроблена, і в найближчі пів року або рік на базі одного з державних органів влади, швидше за все це буде Рада національної безпеки та оборони України, буде створена робоча група для того, щоб напрацювати таку стратегію", - зазначила Ташева.
За її словами, до розробки стратегії будуть залучені "основні стейкхолдери", тобто зацікавлені особи. Однією їз проблем в роботі щодо стратегії, зазначила Ташева, є те, що залишаються "все-таки досі не узгодженими” ті дії стосовно деокупації, які були останні шість років і зараз
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