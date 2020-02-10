Ситуація в тимчасово окупованому Росією Криму залишається надзвичайно тривожною.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на засіданні Генеральної Асамблеї ООН під час розгляду питання «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України», повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Міністр нагадав, що Генеральна Асамблея у свої резолюціях «висловила серйозне занепокоєння з приводу активної мілітаризації Криму Російською Федерацією як окупаційною державою, а також повідомлень про тривалу дестабілізацію Криму внаслідок переміщення туди російських систем озброєння, зокрема літаків та ракет, здатних переносити ядерну зброю».

За словами міністра, Росія проігнорувала вимогу Генасамблеї ООН до Російської Федерації негайно вивести свої військові сили з Криму та припинити тимчасову окупацію української території.

Пристайко наголосив, що Росія не допускає на територію Криму як окупованої території України представників жодної міжнародної організації, включаючи ООН, ОБСЄ, Раду Європи чи ЮНЕСКО, для моніторингу ситуації в межах свого мандату.

Окупація Криму призвела до ще однієї форми дискримінації та порушення прав людини, зазначив міністр. «Маю на увазі тяжке становище мусульман - кримських татар та православних Української церкви на окупованих територіях», - сказав він.