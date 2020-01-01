Окупаційний суд у Криму відхилив апеляцію на продовження запобіжного заходу, а самого активіста Олега Приходька навмисно ізолюють від зовнішнього світу.

Про це повідомила у Telegram уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова, пише Укрінформ.

"Кримського активіста Олега Приходька навмисно ізолюють від зовнішнього світу, аби змусити визнати вину у злочині, який він не скоював. Сьогодні "Верховный суд Республики Крым" залишив без задоволення апеляційну скаргу адвоката на продовження строку тримання під вартою нашого співгромадянина", - йдеться у повідомленні.

Денісова наголосила, що Приходько незаконно залишений утримуватися в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю" до 10 квітня 2020 року.

"Численні листи до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою допустити на побачення до Олега Приходька рідних та архієрея ПЦУ, архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента – залишаються без будь-якого реагування",- обурилась український омбудсмен.

У цьому зв'язку Денісова була змушена звернутися з вимогою до директора ФСБ РФ Олександра Бортникова надати дозвіл на побачення громадянина України, відповідно до п. 37, 41, 42 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН та ст. 18 ФЗ РФ від 15.07.1995 N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемыхи обвиняемых в совершении преступлений".

"У випадку ігнорування моїх законних вимог та продовження бездіяльності російської влади невідкладно здійсню моніторинговий візит до місця несвободи, де незаконно утримується громадянин України, адже він перебуває в повній ізоляції з моменту затримання", - наголосила омбудсмен.

Уповноважена також попросила представників незалежних міжнародних правозахисних організацій взяти зазначену інформацію до відома та сприяти відновленню прав громадянина України.

Як повідомлялося, 5 лютого підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив арешт Олега Приходька до 10 квітня.

Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. ФСБ РФ звинуватила його в підготовці теракту і незаконному виготовленні вибухових речовин. Пізніше додалося обвинувачення за ч. 1 ст. 222.1 Кримінального кодексу Росії (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв).

Прокуратура АР Крим у зв'язку з арештом Приходька розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).