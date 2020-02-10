Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що якби Україна дала відсіч Росії в Криму, вона б уникла війни на Донбасі.

Про це він заявив у четвер в Києві під час круглого столу, повідомляє Укрінформ.

"Ми чекали від українського керівництва заклик на кшталт того, що країна в небезпеці, ворог зайшов на нашу землю, громадяни - до зброї! Але цього не було. А якби ми тоді дали відсіч в Криму, я абсолютно впевнений, Росії не було б на Донбасі", - сказав Джемілєв.

За його словами, легке захоплення Криму надихнуло Росію йти далі.

Як розповів лідер кримськотатарського народу, так званих "зелених чоловічків", а насправді, співробітників ГРУ (Головне розвідувальне управління - ред.) було всього 110 осіб, з яких 70 осіб були у Верховній Раді АРК, інші - в Раді міністрів Криму.

"Викурити їх звідти не було б ніякої проблеми. За 15 км від Сімферополя в Піонерському розміщувалася "Альфа", яка могла їх не те, що нейтралізувати і знищити, а просто оточити й заблокувати. Вони нічого не зробили", - констатував Джемілєв.

Він додав, що через кілька місяців після окупації один з українських військових у розмові розповів, що відсічі Росії не було тому, що згідно зі сценаріями навчань і тренувань у них в Криму головною загрозою Україні були "кримськотатарські сепаратисти".

Для деокупації Криму Україна повинна стати центром сил, які виступають проти російської агресії в усьому світі. Про це під час круглого столу "Крим: шість років потому. Шляхи та механізми деокупації півострова" заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Саме українська держава зараз повинна бути генератором і виступати центром об'єднання всіх антиросійських сил з метою зупинити широку російську агресію в усьому світі. Ми повинні взяти на себе цей виклик і це завдання", - сказав Чубаров.

Крім того, зазначив він, необхідно бути чіткими в формулюванні своїх цілей і завдань, щоб ніхто не думав, що відновлення контролю над окремими районами Донецької і Луганської областей та відновлення державного суверенітету над Кримом - це різні за часом задачі.

"Там, де слово "Донбас" - відразу слово "Крим". Там, де дія про Донбас - відразу дія про Крим. І навпаки. І під це - вже будь-який діалог", - заявив Чубаров.

Як підкреслив політик, будь-які переговори з Росією повинні вестися з позицій відновлення територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

"Будь ласка, якщо ви вимагаєте діалогу з Путіним або переговорів в рамках нормандської четвірки, то ви сідаєте за стіл переговорів для того, щоб говорити про територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим і Севастополь. Усе. Іншої позиції не може бути", - наголосив Чубаров.