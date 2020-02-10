Мусульманам Крыма почти вдвое урезали квоту на хадж

20:15 20.02.2020   Крым

По предварительному решению в этом году в хадж из оккупированного  Крыма отправятся 600 мусульман, а не тысяча, как планировалось ранее. 

Об этом сообщил заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов, пишет РИА Новости.
 
"К сожалению, квота у нас осталась на уровне 600. На данный момент число паломников, которых мы можем вывезти из Крыма, уменьшилось. Мы надеялись, что в связи с ростом квоты на 4,5 тысячи мест для России, к нашей квоте будет добавлено еще 400 мест, и будет зафиксирована на постоянной основе квота для Крыма в количестве 1000 мест. Но этого не случилось", – констатировал Исмаилов. 

Заместитель главы Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК) выразил надежду, что это решение не окончательное. 

"Думаю, эти цифры еще могут быть откорректированы. Мы будем продолжать обсуждение в данном ключе", – сказал он. 

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в свою очередь сообщил, что в этом году для мусульман России утверждена квота на хадж в количестве 25 тысяч человек. Однако, по его словам, "остаются вопросы по методике распределения квот внутри России". 

"Есть регионы с большим количеством мусульман, и иногда не совсем понятно, по какой методике мы распределяем квоту по религиозным организациям. Этот вопрос тоже нам нужно будет проработать", – отметил Крганов. 

В 2014 году из Крыма было отправлено в хадж 150 паломников, а в 2015-м их число выросло в два раза. В 2017 году в хадж из Крыма отправились более 400 человек, в 2018-м - 600. В 2019 году квота для крымских паломников составила 800 человек. 

В оккупированном проживает около 300 тысяч человек, исповедующих ислам, в основном, это крымские татары. В начале 2020 года Госкомнац сообщил, что в 2020 году в хадж планируется направить тысячу паломников из Крыма.



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