С 20 по 23 февраля в Белграде проходит международная туристическая выставка «Sajam Turizma».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма оккупированного Крыма, пишет Крымское информационное агентство.

Издание сообщает, что Крым впервые участвует в международной туристической выставке «Sajam Turizma» в Белграде, где представляет курортно-туристический потенциал аннексированного полуострова на едином стенде Российской Федерации.

Выставка является крупнейшим событием в Юго-Восточной Европе уже более 40 лет, подтверждая статус площадки, отвечающей мировым стандартам бизнеса. В ней ежегодно принимают участие более 900 экспонентов из 50 стран мира и 12 500 бизнес-посетителей. Также выставка принимает порядка 65 тысяч частных посетителей.

В дни выставки в Белграде будет проведен культурно-туристский Форум с участием регионов России и Сербии. Совместное мероприятие призвано ознакомить широкую общественность и сербское экспертное сообщество с разработанными в российских регионах маршрутами.

В программе работы делегации Министерства курортов и туризма оккупированного Крыма кроме работы на стенде запланированы презентация курортно-туристского потенциала, активное общение с посетителями выставки.

Сербские СМИ уже отметили участие Крыма в мероприятии. Так информационный портал «Новости» сообщил на своих страницах об интересе сербских туристов к православным церквям, монастырям и дворцам полуострова. Так как тема выступлений российских туристических регионов в этом году — «Дороги Победы», то интерес посетителей вызывает также Ялта, где состоялась конференция, на которой определено будущее послевоенного мира, пишет КИА.