Черноморский флот России получит самолет-амфибию / Фото
|20:30 20.02.2020
|Крым
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева начал полеты самолета-амфибии Бе-200ЧС.
Об этом сообщает ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева", передает sudostroenie.info.
Использование новинки предполагается в морской авиации Черноморского флота ВМФ РФ: самолет будет применяться в поисково-спасательных операциях, а также для наблюдения и разведки.
Передача заказчику состоится после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний. Предполагается, что военные гидросамолеты заменят устаревшие амфибии Бе-12.
Фото: ПАО "ТАНТК им. Бериева"
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