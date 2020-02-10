Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева начал полеты самолета-амфибии Бе-200ЧС.

Об этом сообщает ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева", передает sudostroenie.info.



Использование новинки предполагается в морской авиации Черноморского флота ВМФ РФ: самолет будет применяться в поисково-спасательных операциях, а также для наблюдения и разведки.



Передача заказчику состоится после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний. Предполагается, что военные гидросамолеты заменят устаревшие амфибии Бе-12.

Фото: ПАО "ТАНТК им. Бериева"