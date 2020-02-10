Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 19, 20 февраля

21:00 20.02.2020   Россия

По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа 19 и 20 февраля прошли следующие мероприятия:

1. На Кубани в ходе проведения тактико-специального учения соединения специального назначения ЮВО была осуществлена скрытая переброска штурмовых отрядов в заданный район на бронеавтомобилях «Рысь» и «Тигр».

Военнослужащие в полной экипировке совершили 15-километровый марш-бросок по пересеченной местности в район проведения специальной операции.

По замыслу учения, населенный пункт, состоящий из 10 жилых домов и объектов инфраструктуры, был захвачен условным противником. Штурмовые отряды блокировали населенный пункт и уничтожили врага.

Перед началом активных действий была проведена разведка местности с использованием беспилотной авиации. Спецназ также отработал разведывательно-поисковые действия, в результате чего были получены данные о «противнике».

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, при штурме позиций условного противника использовались имитационные мины ИМ-100М и средства задымления.

В тактико-специальном учении принимали участие около 150 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 10 единиц вооружения и военной техники.

2. Войсковые разведчики мотострелковых соединений 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированные в Северной Осетии, в рамках двустороннего тактического учения отработали различные способы ведения разведки и взяли в плен «языка» условного противника.

На одном из этапов учения разведчики выполнили налет на колонну техники условного противника и захватили «языка». После этого разведгруппы, действуя в отрыве от главных сил, проникли в тыл «неприятеля». Следуя полученной информации, они установили местонахождения командных пунктов условного противника и провели захват секретных документов.

Двухсторонняя форма проведения учения позволяет в условиях, максимально приближенных к боевым, существенно повысить эффективность подготовки разведчиков. Разведчики поочередно действуют в роли диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника и противодиверсионного подразделения своих войск.

В учениях было задействовано около 100 разведчиков ЮВО и более 30 единиц вооружения и военной техники.

3. В Ставропольском крае завершился отборочный этап конкурса военных медиков 49-й армии ЮВО «Военно-медицинская эстафета» в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

В состязаниях в составе мужских и женских команд приняли участие более 200 военнослужащих из соединений, дислоцированных в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Абхазии.

В ходе соревнований военные медицинские отряды продемонстрировали навыки меткой стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова, вождения медицинской гусеничной техники на базе МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный), преодоления единой общевойсковой полосы препятствий, эвакуации раненых с поля боя и оказания им первой медицинской помощи.

В командном первенстве был добавлен новый элемент – преодоление водной преграды с наведением навесной переправы. Наиболее подготовленными к данному состязанию оказались военнослужащие ЮВО из Ставропольского края.

По результатам проведенных соревнований команда из мотострелкового соединения, дислоцированного в Ставропольском крае, была признана сильнейшей как среди мужских, так и среди женских команд.

4. Танкисты и мотострелки соединений и воинских частей 8-й, 49-й и 58-й армий ЮВО начали состязание на полигоне Прудбой в Волгоградской области в конкурсах профессионального мастерства и полевой выучки среди танковых экипажей и мотострелковых взводов.

Экипажи танков Т-72 и БМП-2 в составе взводов соревнуются в мастерстве владения вверенной штатной техникой, скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты, в том числе при стрельбе с ходу.

В программу конкурса включено прохождение маршрута с препятствиями, при этом участники преодолевают эскарп, косогор, огненную полосу, противотанковый ров с проходом, макет колейного моста. При проведении индивидуальной гонки участники преодолевают маршрут протяженностью 7 км.

На огневом рубеже экипажи поражают мишени, имитирующие танки и низколетящие воздушные цели, на дистанциях от 600 до 1800 м.

Конкурсы продлятся до конца недели, по их результатам будут отобраны наиболее подготовленные танковые экипажи и мотострелковые взводы, которые представят свои объединения на окружных соревнованиях в марте текущего года.

5. Разведчики 58-й общевойсковой армии ЮВО в рамках армейского отборочного этап конкурса «Отличники войсковой разведки» преодолели специальную полосу препятствий «Тропа разведчика» на полигоне Гвардеец в Чечне.

Второй армейский отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» проходит в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020). В соревнованиях принимает участие более 100 лучших разведчиков из соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО.

Комплекс препятствий «Тропа разведчика» длиной 700 м включает в себя 22 элемента, таких как стандартный забор, разрушенное здание, ров с водой, препятствия с установленными взрывными устройствами и другие. Также участники отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника и заминировали участок железной дороги.

Армейский отборочный этап конкурса продлится до конца этой недели. В ходе соревнований войсковым разведчикам предстоит показать профессиональное мастерство в стрельбе из всех видов штатного оружия, вождении боевой техники по пересеченной местности, десантировании, тактической маскировке и выполнении специальных задач.

Соревнования по профессиональному мастерству состоят из пяти основных элементов: «Десантирование и совершение марш-броска», прохождение «Тропы разведчика», «Соревнование механиков-водителей», «Стрельба» и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи».

6. На полигоне Молькино в Краснодарском крае состоялся отборочный этап конкурса «Безопасный маршрут» среди инженерно-саперных подразделений 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Северном Кавказе, в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020).

Всего к соревнованиям привлечено более 150 военнослужащих, около 20 единиц военной и специальной инженерной техники, в том числе БТР-80, тяжелый механизированный мост (ТММ-3), путепрокладчик БАТ-2 и инженерная машина разграждения (ИМР-3).

Команды из соединений ЮВО, дислоцированных на территориях Краснодарского края и Ставропольского края, участвуют в соревнованиях на общевойсковом полигоне Молькино.

Военные инженеры и саперы на штатной военной специальной технике преодолевают маршрут, состоящий из таких препятствий как брод, минное поле, противотанковый ров, разрушенный колонный путь, завалы из железобетонных конструкций и горящего леса. На каждом препятствии команда должна обеспечить безопасное продвижение воинской колонны.

Победителей и призеров конкурса «Безопасный маршрут» определят решением судейской комиссии по результатам всех конкурсных заданий.

7. Более 20 летчиков смешанного авиационного полка ЮВО отработали перехват условного нарушителя воздушного пространства России с ведением маневренного воздушного боя в составе звеньев в небе над Кубанью.

Экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ были подняты в воздух для перехвата воздушных целей в составе пар. После перегруппировки в звенья пилоты отработали элементы воздушного боя, наступательные и оборонительные действия с выполнением фигур высшего пилотажа.

Упражнения выполнялись как над сушей, так и над водной поверхностью. Летчики выполнили задачи, действуя одиночно, в составе пар, звеньев и групп.

В составе пар летчики выполнили развороты на форсаже и боевые виражи, а также элементы высшего пилотажа: «бочка», «горка», «клин», «петля Нестерова». Специальные упражнения пилоты совершали на сверхмалых высотах и на высотах до 5 тыс. м.

При отработке специальных упражнений летной подготовки пилоты провели в воздухе свыше 400 минут.

8. На Северном Кавказе началась подготовка водителей и механиков-водителей 58-й общевойсковой армии ЮВО. К занятиям привлечено более 1,3 тыс. военнослужащи.

Военнослужащие проходят обучение на сложных участках дорог и в горной местности на различной колесной и гусеничной технике, в их числе современные автомобили КамАЗ-5350, УАЗ, Урал-4320, а также бронетранспортёры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-3 и танки Т-72Б3.

В ходе обучения военнослужащие отрабатывают приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождение маршрута в составе колонны на максимально и минимально допустимых скоростях, оттачивать мастерство вождения на горных дорогах с большими уклонами и крутыми поворотами, учатся преодолевать овраги, искусственные и естественные препятствия, участки вязкого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания.

В настоящее время проходят подготовку более 1000 призывников. По завершении обучения более 500 военнослужащих получат водительские удостоверения. Обучение проводится не только в учебной сети ЮВО, но и в образовательных учреждениях ДОСААФ и автошколах.

 



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