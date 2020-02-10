Начало утилизации БПК "Керчь" запланировано на 2021 год
|20:00 20.02.2020
|Крым
Утилизация большого противолодочного корабля (БПК) проекта 1134Б (шифр "Беркут-Б") "Керчь", ранее входившего в состав Черноморского флота, может начаться в 2021 году.
Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в судоремонтной отрасли Крыма.
"Основные работы планируются на 2021 год", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в минувшую субботу на корабле состоялась торжественная церемония спуска военно-морского флага, что означает его вывод из состава флота.
БПК "Керчь" был последним кораблем проекта 1134Б/БФ. Ему готовилась роль флагмана Черноморского флота на период ремонта гвардейского ракетного крейсера "Москва", однако пожар в машинном отделении 4 ноября 2014 года, в результате которого была повреждена кормовая часть корабля, изменил его судьбу. В 2015 году комиссия Минобороны приняла решение о выводе "Керчи" из боевого состава флота в резерв. Это был последний БПК, находившийся в составе Черноморского флота.
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