Строительство основной дороги в Заозерное застопорилось из-за смены подрядчика

19:45 20.02.2020   Евпатория

Строительство дороги по улице Аллея Дружбы в поселке Заозерное (Евпатория) остановилось из-за смены подрядчика и предписания Федеральной антимонопольной службы внести изменения в документы конкурса на определение другой компании, которая продолжит работы. 

Об этом Крыминформу сообщил замглавы городской администрации Евпатории Андрей Коваль.

«В апреле уже будет год, как всё разрыто и оставлено в таком состоянии, – рассказал он. – На данный момент администрацией города Евпатория проводятся мероприятия по конкурсным процедурам по данному лоту. Был конкурс, был определён победитель и была жалоба ФАС. Пришло в адрес муниципального заказчика предписание – внести изменения в конкурсную документацию до 25 февраля и произвести новую конкурентную закупку».

Представитель оккупационной администрации заверил, что городские власти делают все, чтобы побыстрее разыграть этот «болезненный» лот и, если не будет очередной жалобы ФАС после объявления новой закупки, то победителя определят в течение трех недель. При этом, по словам Коваля, строительство дорог по улицам Аллея Дружбы и Лесное шоссе будет в приоритете.

Он также сообщил, что с предыдущего подрядчика был взыскан авансовый платёж в размере 236 млн рублей. «С подрядной организация ООО «Крым-Элит-Строй», у которой был контракт на реконструкцию данного участка дороги, договор был разорван в одностороннем порядке и с него взыскан авансовый платёж в размере 236 млн рублей», – сообщил Андрей Коваль.

Ранее председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова на своей странице в социальной сети Facebook разместила фотографии «дороги» в Заозёрном, где полностью отсутствует дорожное полотно. «Дорогу в Заозерном сняли (старую) еще в конце марта 2019 года. Почти год прошел… Дороги нет, – написала она. – Вчера на заседании в Евпатории сказали, что может быть стройка дороги начнётся с 1 июня 2020 года, или июля. Там наверху, видимо, не видят разницы между месяцами сезона. А если все предприниматели региона подадут коллективную жалобу в суд на администрацию города за недополученную прибыль? Такой крайний поворот событий ведь вполне реален! Люди находятся на грани эмоционального срыва».

Ранее на портале госзакупок был опубликован конкурс на реконструкцию улично-дорожной сети Евпатории – этап второй, лот 2. Начальная (максимальная) цена контракта – 1,132 млрд руб.



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