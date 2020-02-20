Турецька армія почала операцію в Ідлібі

16:15 20.02.2020   Турция

Турецька армія розпочала військову операцію проти режиму сирійського президента Башара Асада в провінції Ідліб.

Про це у Twitter повідомив журналіст Bild Юліан Рьопке, передає "Європейська правда".

"Турецька армія розпочинає військові дії проти режиму Асада в провінції Ідліб. (Танки) М60 прямують до Найраба, спецпризначенці прямують до лінії фронту. Артилерія працює проти режиму. Літаки режиму та Росії продовжують атакувати довколишні міста", - написав Рьопке.

Цю інформацію згодом підтвердили CNN Turk та інші турецькі медіа. Зазначається, що турецькі війська діють разом із сирійською опозицією.



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