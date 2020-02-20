Одеський припортовий завод і АГТ заявили про важливе досягнення / Інфографіка

16:00 20.02.2020   Одесса

ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) 200 днів тому відновив роботу після 16 місяців простою. Завдяки співпраці з ТОВ "АгроГазТрейдінг" (АГТ), ОПЗ відновлює статус лідера хімічної промисловості України.

З моменту запуску виробництва, у рамках договору з АГТ, на ОПЗ було перероблено 351,2 млн кубометрів газу, що дозволило виготовити 421 тис тонн карбаміду та 39,2 тис тонн аміаку, пише Апостроф.

Якість продукції ОПЗ дозволяє конкурувати на іноземних ринках - за 200 днів було експортовано 34 тис. тонн аміаку та 410 тис. тонн карбаміду. Продукція ОПЗ експортується до країн ЄС, Північної Америки, Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Африки.

У топ-5 найбільших імпортерів виробленого на ОПЗ карбаміду увійшли Індія (241,2 тис. тонн), Танзанія (75,9 тис. тонн), Туреччина (24,9 тис. тонн), Італія (17 тис. тонн), Кот-д'Івуар (14,9 тис. тонн).

Імпортерами аміаку є Туреччина (21,2 тис. тонн), Греція (7,7 тис. тонн), Іспанія (3,5 тис. тонн), Марокко (1,5 тис. тонн).

Завдяки запуску ОПЗ підвищена ділова активність в Одеській області та збільшені податкові надходження до державного і місцевих бюджетів. Відновлені робочі місця у суміжних галузях та зупинено відтік висококваліфікованих кадрів з підприємства.

"Одеський припортовий завод, який є системоутворюючим для області, виконує важливу соціальну функцію. Співпраця з АГТ дозволила заводу відновити роботу та забезпечила заробітною платою тисячі сімей співробітників підприємства. Маємо надію, що співпраця з АГТ буде продовжена, що забезпечить можливості довгострокового фінансового планування та гарантуватиме виконання усіх соціальних зобов'язань перед працівниками ОПЗ", - підкреслив партнер АГТ Володимир Колот.

Відновлення довіри до ОПЗ підвищує його інвестиційну привабливість та спрощує процес залучення коштів для оновлення матеріально-технічної бази підприємства. Активний експорт продукції підвищує міжнародний статус ОПЗ та України на світових ринках.

Підписання угоди з АГТ стало запорукою поступового розв'язання проблеми заборгованості ОПЗ. Згідно з контрактом з АГТ, до вартості переробки додано $1 та $1,5 за тонну продукції для аміаку і карбаміду відповідно. Таким чином, за перші 200 днів роботи з АГТ, ОПЗ акумулював додаткові кошти у розмірі 16,5 млн грн для погашення заборгованості перед групою "Нафтогаз України".

"Вже 200 днів компанія "АгроГазТрейдінг" підтверджує свій статус надійного партнера та відповідального постачальника. Наша спільна робота дозволила ОПЗ почати поступово відновлювати статус лідера хімічної промисловості України, продукція якого має попит на глобальних ринках, а також суттєво підвищити інвестиційну привабливість підприємства та його вартість напередодні запланованої приватизації", - повідомив керуючий партнер, генеральний директор АГТ Олександр Горбуненко.



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