Кримська декларація Помпео залишається незмінною лінією політики США - посольство

19:30 20.02.2020   Крым

Політика США щодо невизнання анексії Росією Криму, сформульована у Кримській декларації держсекретаря Майкла Помпео, залишається незмінною.

Про це заявило Посольства США в Україні у Facebook, пише Укрінформ.

"Кримська декларація держсекретаря Помпео залишається незмінною лінією політики США: ми не визнаємо і не будемо визнавати претензії Кремля на суверенітет над захопленою силою територією всупереч міжнародному праву. #КримЦеУкраїна", - йдеться в заяві.

20 лютого - офіційна дата початку тимчасової окупації Криму, яка була визначена 21 квітня 2015 року постановою Верховної Ради "Про Заяву Верховної Ради України "Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків".

Кримська декларація (англ. Crimea Declaration) — документ у формі заяви для преси державного секретаря Сполучених Штатів Америки Майкла Помпео, в якому підтверджується невизнання анексії півострова Росією та проголошується довгострокова політика щодо відмови визнання її претензій на територію, захоплену силою всупереч міжнародному праву.

Декларація оприлюднена Держдепартаментом 25 липня 2018 року, через десять днів після зустрічі президентів США і Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна в Гельсінкі. Перед зустріччю американський президент допускав висловлювання, які свідчили про можливість перегляду в майбутньому політики США щодо невизнання спроби анексії Криму.

Її текст був переданий уповноваженому Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву, який саме тоді перебував з візитом у США.



Ще на цю тему:

21:10 20.02.2020
Окупанти навмисно ізолюють Олега Приходька від зовнішнього світу - омбудсмен
20:45 20.02.2020
В Сербии впервые представили курортно-туристический потенциал Крыма
19:15 20.02.2020
Якби Росія отримала відсіч у Криму, на Донбасі її б не було — Джемілєв
18:40 20.02.2020
Карательная психиатрия и пытки: Оккупанты продолжают расправу над правозащитником из Ялты / Фото
18:00 20.02.2020
Представники ГПУ обговорили з офісом прокурора суду в Гаазі докази злочинів РФ у Криму і на Донбасі
17:00 20.02.2020
У річницю початку окупації Криму посольство Британії закликало РФ припинити анексію
16:45 20.02.2020
Україна нагадує світу про злочини Росії-окупанта і закликає посилити на неї тиск
15:00 20.02.2020
Сьогодні офіційна дата початку тимчасової окупації Криму
09:40 20.02.2020
Політв’язень Кремля Олексій Стогній опинився на волі / Фото
08:00 20.02.2020
Ялтинский "экономический форум" под угрозой срыва из-за референдума по конституции
18:50 19.02.2020
Держрибагентство працює над поверненням затриманих Росією рибалок
18:10 19.02.2020
В Криму - «синдром 1954 року», або Історія таки повторюється, як фарс
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
Всі новини країни
Армения Армения
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
20:55 13.02.2020
У Болгарії висунули звинувачення одному з найбагатших людей країни, який втік в ОАЕ
13:30 13.02.2020
Болгария требует от РФ снижения цены на газ, угрожая расследованием
Всі новини країни
Греция Греция
20:45 19.02.2020
Делегація Греції залишила ПА НАТО в знак протесту
15:41 19.02.2020
Великобританію хочуть змусити повернути «вкрадені» давньогрецькі скульптури
16:00 18.02.2020
Афіни паралізував 24-годинний страйк працівників громадського транспорту
20:41 17.02.2020
Греція після протестів відклала плани побудови закритих центрів для мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:20 20.02.2020
ЮВО: Военнослужащие округа провели двустороннее ротное тактическое учение в Южной Осетии
13:00 20.02.2020
Россия провоцирует напряжение вблизи границ Грузии
19:41 19.02.2020
Грузия отказалась возобновлять контракт на строительство порта Анаклия
11:40 19.02.2020
Президентка Грузії відреагувала на загострення на Донбасі
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:20 20.02.2020
Российский инвестор отказывается от прав на основной аэропорт Молдовы
12:00 20.02.2020
В Приднестровье жалуются, что Молдова отказалась принимать платежи их предприятий
19:21 19.02.2020
Глава МЗС Молдови вибачився за слова про заслуги армії РФ
11:30 19.02.2020
Молдовського олігарха Плахотнюка досі не оголосили в міжнародний розшук - МВС
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 20.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 19, 20 февраля
16:30 20.02.2020
Росія завдала масованих авіаударів поблизу кордону Туреччини
13:30 20.02.2020
В России при взлете загорелся штурмовик Су-25
11:20 20.02.2020
США ввели санкции против подразделения "Роснефти"
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:41 14.02.2020
Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону
12:30 14.02.2020
Румунська церква погодилася з наданням томосу ПЦУ - ЗМІ
16:40 13.02.2020
Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
Всі новини країни
Турция Турция
16:15 20.02.2020
Турецька армія почала операцію в Ідлібі
10:00 20.02.2020
Эрдоган: Турция не удовлетворена переговорами с Россией по Идлибу
15:21 19.02.2020
Турецький меценат Осман Кавала затриманий після виправдувального вироку
13:41 19.02.2020
Ердоган пригрозив новою військовою операцією в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 20.02.2020
Окупанти навмисно ізолюють Олега Приходька від зовнішнього світу - омбудсмен
20:45 20.02.2020
В Сербии впервые представили курортно-туристический потенциал Крыма
20:30 20.02.2020
Черноморский флот России получит самолет-амфибию / Фото
20:15 20.02.2020
Мусульманам Крыма почти вдвое урезали квоту на хадж
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд