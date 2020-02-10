Три десятка объектов ФЦП в Крыму построены с нарушениями

19:00 20.02.2020   Крым

29 объектов федеральной целевой программы в оккупированном Крыму построены с нарушениями.

Объекты будут законсервированы и закончены в рамках реконструкции объектов незавершенного строительства. Авансы, выплаченные по ним подрядчикам, вернутся в бюджет оккупированного Крыма.

Об этом на заседании Комитета Государственного Совета оккупированного Крыма по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства сообщил начальник управления аналитики и сопровождения ФЦП Минстроя Крыма Владислав Мацишин, пишет издание Новости Крыма.

"В рамках ФЦП, последняя редакция которой была утверждена 12 декабря 2019 года, в реализации мероприятий программы сейчас задействованы 582 объекта, в том числе по состоянию на текущую дату 249 объектов уже реализованы. (…) В 2019 году из этого всего перечня объектов в стадии реализации находились 196 объектов капстроительства, а также 68 мероприятий подраздела «Прочее». Общая касса, которая предлагалась к освоению и доводилась из федерального бюджета, составила 74,3 млрд рублей.(…) Если сравнивать с прошлым годом, в 2019 году было освоено на 5 млрд руб больше", — сообщил Мацишин.

По словам начальника управления, в 2019 году не были введены в эксплуатацию 19 объектов энергокомплекса, реализация которых была перенесена на 2020 год, один детский сад, один объект водоснабжения, 9 объектов транспортной инфраструктуры и 5 домов культуры.

"На 2020 год проектом бюджета федерального и нашего республиканского запланирована реализация 153 объектов капитального строительства и 89 объектов в составе раздела «Прочее» на общую сумму 77 млрд 64,6 млн рублей. (…) Планируется ввести в эксплуатацию 73 объекта", — сообщил Максишин.

Вместе с тем, по словам представителя Минстроя, в Крыму на сегодняшний день насчитывается 29 объектов, построенных с нарушениями, по которым разработаны дорожные карты реализации: "Планируется сначала эти объекты объявить объектами незавершенного строительства. В дальнейшем с 2021 года Министерство экономического развития возвращает нам авансы по этим объектам, и объекты будут реализовываться до конца 2022 года как реконструкция объектов незавершенного строительства.Соответствующие дорожные карты утверждены Советом министров РК и согласованы с Министерством экономического развития", — подытожил Мацишин.



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