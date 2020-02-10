Оккупанты продолжают попытки посадить на долгие годы за решетку крымского правозащитника Юнуса Машарипова.

По отработанной схеме его обвиняют в незаконном хранении взрывчатки, пишет группа Информационное сопротивление.

Машарипову вынесли первый приговор еще в ноябре 2018 года. «Осудили» к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 110 тыс. российских рублей по обвинению в «незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ».

Вчера, 19 февраля, в «Ялтинском городском суде» оккупантов состоялось очередное судилище в рамках уголовного дела в отношении незаконно осужденного РФ правозащитника из Ялты по сфабрикованному обвинению в изготовлении хранении взрывчатых веществ.

Сообщается, что на Машарипова давят разными способами. Оккупанты хотят подвергнуть крымчанина карательной психиатрии, а сам крымчанин в очередной раз заявил, что “со стороны ФСБ к нему применялись пытки”.

Адвокат Машарипова также рассказал о требовании стороны обвинения применить к Машарипову принудительные медицинские меры в стационаре с дальнейшим интенсивным наблюдением.

Фото с сайта ИС