Карательная психиатрия и пытки: Оккупанты продолжают расправу над правозащитником из Ялты / Фото
|18:40 20.02.2020
|Ялта
Оккупанты продолжают попытки посадить на долгие годы за решетку крымского правозащитника Юнуса Машарипова.
По отработанной схеме его обвиняют в незаконном хранении взрывчатки, пишет группа Информационное сопротивление.
Машарипову вынесли первый приговор еще в ноябре 2018 года. «Осудили» к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 110 тыс. российских рублей по обвинению в «незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ».
Вчера, 19 февраля, в «Ялтинском городском суде» оккупантов состоялось очередное судилище в рамках уголовного дела в отношении незаконно осужденного РФ правозащитника из Ялты по сфабрикованному обвинению в изготовлении хранении взрывчатых веществ.
Сообщается, что на Машарипова давят разными способами. Оккупанты хотят подвергнуть крымчанина карательной психиатрии, а сам крымчанин в очередной раз заявил, что “со стороны ФСБ к нему применялись пытки”.
Адвокат Машарипова также рассказал о требовании стороны обвинения применить к Машарипову принудительные медицинские меры в стационаре с дальнейшим интенсивным наблюдением.
Фото с сайта ИС
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