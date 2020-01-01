Співробітники Офісу Генерального прокурора і Служби безпеки України в середу, 19 лютого, провели обшуки в офісах ДП «Одеський морський торговельний порт» і адміністрації Одеського морського порту.

Про це повідомила прес-служба Офісу Генерального прокурора, пишуть Порти України.

За даними слідства, колишнє керівництво ДП «ОМТП» і адміністрації Одеського морського порту може бути причетне до масштабних зловживань, через які держава щорічно зазнавала збитків в особливо великих розмірах.

«Слідство вважає, що протягом п'яти років посадові особи здавали в оренду наближеним до них комерційним структурам буксири державного портового флоту за значно заниженими тарифами. За даними слідства, керівництво порту затвердило для бізнесменів розцінки, які були в десятки разів нижчі від фактичних витрат, а орендні ставки не включали надбавки за роботу у вихідні дні і вночі. Разом із тим витрати на обслуговування, паливо і ремонт буксирів ОМТП здійснював собі у збиток», — сказано в повідомленні.

«Таким чином, фірми-орендарі надавали послуги з буксирування, які раніше надавали державні підприємства, і отримували від судновласників значні прибутки, які повинні були надходити до бюджету», — зазначила прес-служба.

За інформацією місцевих ЗМІ, обшуки також відбулися в офісах приватних буксирних операторів ТОВ «Укрфлот-Сервіс» і ТОВ «Тагкомсервіс». Крім того, обшуки відбулися за місцем проживання і роботи колишніх керівників ДП «ОМТП» і адміністрації Одеського морського порту.

За даними прес-служби Офісу Генерального прокурора, кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України.

Як заявив в.о. директора ДП «ОМТП» Олексій Мясковський після свого призначення на посаду у жовтні 2019 року, держпідприємство планує надавати буксирні послуги всім компаніям за єдиним тарифом. «Нами була заявлена принципово нова можливість роботи в акваторії порту. Тепер ми будемо надавати буксирні послуги всім компаніям за єдиним тарифом. Якщо навіть у буксируванні братимуть участь буксири різних компаній, ми будемо отримувати свою частку за тарифом. Ми вже провели кілька таких операцій, порахували їх ефективність і визначили, що десь в 4-5 разів від цих операцій доходи вищі, ніж за попередньою схемою. Таким чином, ці гроші, ця різниця, йдуть до державного бюджету і в дохід підприємства», — повідомив він.

Як розповів Мясковський, корупційна «буксирна схема» виникла тому, що після реформи 2013 року цей ринок залишився без регулювання. За його словами, підприємці цим скористалися і зайшли в порти, використовуючи державні буксири. «Схема була вкрай проста: бралися буксири в погодинне використання за невеликі гроші, а послуги вже надавалися приватною компанією — судновласнику. Природно — за іншим тарифом. Різниця при такій операції становила досить серйозні кошти — тисячі доларів, які й осідали в кишенях приватних підприємств», — уточнив він.

«Цю схему висвітлювали різні ЗМІ, і першим завданням у нового міністра інфраструктури Владислава Криклія стало зупинити її роботу в найкоротші терміни. Нами було прийнято рішення в перший же день мого приходу в порт припинити надання нашим конкурентам буксирів у погодинну оренду», — додав Мясковський.