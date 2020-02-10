Представники ГПУ обговорили з офісом прокурора суду в Гаазі докази злочинів РФ у Криму і на Донбасі.

Як повідомив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, сторони обговорили конкретні кейси про злочини, вчинені в АР Крим і на сході України, а також наступні кроки для подальшого вивчення і аналізу ситуації в країні. З початку збройної агресії Офіс генерального прокурора передав до Міжнародного кримінального суду 13 інформаційних повідомлень про тяжкі порушення міжнародного гуманітарного права в Криму і на Донбасі, пише Центр журналістських розслідувань.

«За 6 років збройної агресії ми вже маємо певний досвід розслідування і кримінального переслідування за злочини проти людяності і військові злочини. Зараз ініціювали внесення змін до національного законодавства для імплементації норм міжнародного гуманітарного права (МГП), а також ратифікації Римського статуту. Також плануємо разом з громадським сектором створити реєстр порушень норм МГП, тобто мова йде про атаки на цивільні об’єкти, вбивства і тортури військовополонених і цивільних осіб, адже встановлено понад 3500 осіб, які незаконно утримувалися в полоні і піддавалися тортурам і нелюдському поводженню», – додав заступник генерального прокурора Мамедов.

5 грудня Офіс прокурора МКС опублікував звіт про діяльність за попереднім розслідуванням за 2019 рік, в якому кваліфікує ситуацію в Криму, як стан окупації, а ситуацію на Донбасі як міжнародний і неміжнародний збройний конфлікт. 6 грудня документ було презентовано у рамках 18 Асамблеї держав-учасниць Римського статуту прокурором МКС.

Прокуратура АРК у взаємодії з громадськими правозахисними організаціями подала вже 6 інформаційних повідомлень прокурору МКС про воєнні злочини і злочини проти людяності, які здійснюються в окупованому Росією Криму.

6 грудня Генпрокуратура України і правозахисники підготували та передали до МКС чергове інформаційне повідомлення щодо вчинення Росією воєнних злочинів на Донбасі під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве. В ньому, зокрема, йдеться про позасудові страти та насильницькі зникнення полонених українських військовослужбовців.