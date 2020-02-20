В России при взлете загорелся штурмовик Су-25

13:30 20.02.2020   Россия

В Липецке на взлетно-посадочной полосе загорелся штурмовик Су-25, летчик смог покинуть самолет.

Как пишет ghall.com, об этом сообщил в четверг, 20 февраля, телеканал “Рен-ТВ”. 

“Пожар был ликвидирован. Аэродром после ЧП работал в штатном режиме”, – сообщил телеканал. 

По его данным, пожар возник 19 февраля на аэродроме “Липецк-2” во время взлета, летчику удалось самостоятельно покинуть самолет. 

Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало. 

В Липецке расположен государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России. Су-25 предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей. 



Ще на цю тему:

19:30 31.01.2020
В России рассказали об аварии Су-27 после перехвата иностранного военного самолета
15:45 13.01.2020
Следствие РФ назвало виновного в катастрофе «суперджета» в Шереметьево
10:15 13.01.2020
У Росії пасажирський літак повернувся в аеропорт через проблеми з двигуном
15:00 27.12.2019
В России опять авария с самолетом Sukhoi Superjet
20:45 25.12.2019
В России второй за сутки вертолет совершил жесткую посадку
10:45 25.12.2019
На борту були десятки людей: в Росії сталася страшна НП з вертольотом / Фото
18:15 19.12.2019
В РФ у самолета Ил-76 в полете отказал двигатель
13:45 17.12.2019
В России бомбардировщик совершил аварийную посадку / Обновлено
08:15 25.11.2019
Пілот пасажирського рейсу «Аерофлоту» помер під час польоту
15:20 19.11.2019
В Индии разбился истребитель российского производства / Фото
09:45 11.11.2019
Очередное ЧП произошло с российским самолетом
16:00 01.11.2019
В России придумали, как избавиться от аварийных самолетов Superjet-100
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
Всі новини країни
Армения Армения
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
20:55 13.02.2020
У Болгарії висунули звинувачення одному з найбагатших людей країни, який втік в ОАЕ
13:30 13.02.2020
Болгария требует от РФ снижения цены на газ, угрожая расследованием
Всі новини країни
Греция Греция
20:45 19.02.2020
Делегація Греції залишила ПА НАТО в знак протесту
15:41 19.02.2020
Великобританію хочуть змусити повернути «вкрадені» давньогрецькі скульптури
16:00 18.02.2020
Афіни паралізував 24-годинний страйк працівників громадського транспорту
20:41 17.02.2020
Греція після протестів відклала плани побудови закритих центрів для мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:00 20.02.2020
Россия провоцирует напряжение вблизи границ Грузии
19:41 19.02.2020
Грузия отказалась возобновлять контракт на строительство порта Анаклия
11:40 19.02.2020
Президентка Грузії відреагувала на загострення на Донбасі
15:20 18.02.2020
ЮВО: На российской военной бахе в Абхазии проверили полевую выучку сержантов
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:20 20.02.2020
Российский инвестор отказывается от прав на основной аэропорт Молдовы
12:00 20.02.2020
В Приднестровье жалуются, что Молдова отказалась принимать платежи их предприятий
19:21 19.02.2020
Глава МЗС Молдови вибачився за слова про заслуги армії РФ
11:30 19.02.2020
Молдовського олігарха Плахотнюка досі не оголосили в міжнародний розшук - МВС
Всі новини країни
Россия Россия
16:30 20.02.2020
Росія завдала масованих авіаударів поблизу кордону Туреччини
13:30 20.02.2020
В России при взлете загорелся штурмовик Су-25
11:20 20.02.2020
США ввели санкции против подразделения "Роснефти"
09:20 20.02.2020
Вышедший из строя во время испытаний двигатель ледокола "Арктика" отремонтировать нельзя
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:41 14.02.2020
Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону
12:30 14.02.2020
Румунська церква погодилася з наданням томосу ПЦУ - ЗМІ
16:40 13.02.2020
Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
Всі новини країни
Турция Турция
16:15 20.02.2020
Турецька армія почала операцію в Ідлібі
10:00 20.02.2020
Эрдоган: Турция не удовлетворена переговорами с Россией по Идлибу
15:21 19.02.2020
Турецький меценат Осман Кавала затриманий після виправдувального вироку
13:41 19.02.2020
Ердоган пригрозив новою військовою операцією в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
16:00 20.02.2020
Одеський припортовий завод і АГТ заявили про важливе досягнення / Інфографіка
15:20 20.02.2020
В Севастополе введут в строй новейший буксир Черноморского флота
15:00 20.02.2020
Сьогодні офіційна дата початку тимчасової окупації Криму
14:40 20.02.2020
Грузовик с автоцистерной загорелся на дороге под Cевастополем/ Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд