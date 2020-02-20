В Липецке на взлетно-посадочной полосе загорелся штурмовик Су-25, летчик смог покинуть самолет.

Как пишет ghall.com, об этом сообщил в четверг, 20 февраля, телеканал “Рен-ТВ”.

“Пожар был ликвидирован. Аэродром после ЧП работал в штатном режиме”, – сообщил телеканал.

По его данным, пожар возник 19 февраля на аэродроме “Липецк-2” во время взлета, летчику удалось самостоятельно покинуть самолет.

Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.

В Липецке расположен государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России. Су-25 предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.