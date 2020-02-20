В России при взлете загорелся штурмовик Су-25
|13:30 20.02.2020
|Россия
В Липецке на взлетно-посадочной полосе загорелся штурмовик Су-25, летчик смог покинуть самолет.
Как пишет ghall.com, об этом сообщил в четверг, 20 февраля, телеканал “Рен-ТВ”.
“Пожар был ликвидирован. Аэродром после ЧП работал в штатном режиме”, – сообщил телеканал.
По его данным, пожар возник 19 февраля на аэродроме “Липецк-2” во время взлета, летчику удалось самостоятельно покинуть самолет.
Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.
В Липецке расположен государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России. Су-25 предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.
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