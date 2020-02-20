Військово-повітряні сили РФ 19 лютого відновили повітряний штурм у західному Алеппо та західному Ідлібі, атакувавши кілька районів, що перебувають під контролем Туркестанської ісламської партії та джихадистів "Хайят Тахрір Аль-Шам", у якій переважають бійці колишньої сирійської філії "Аль-Каїди".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Masdar News.

Зокрема авіація Росії здійснила низку нальотів біля кордону з Туреччиною з високою концентрацією ударів по району Джиср-аш-Шугур. Напередодні стало відомо, що перемовини про припинення вогню між Москвою та Анкарою провалилися.

Очікується, що дві країни зустрінуться ще раз у найближчі 24 години, щоб досягти домовленості щодо провінції Ідліб.

Водночас сирійська арабська армія під проводом президента Башара Асада призупинила наступ на заході провінції Алеппо поблизу турецького кордону після просування до ключового міста Атареб.

Згідно з останніми повідомленнями з фронту, армія Асада розпочала передислокацію своїх військ із західного Алеппо в східну область провінції Ідліб.

Причини для передислокації, ймовірно, пов'язані зі зміною фокусу на стратегічне шосе Алеппо-Латакія (М-4), яке нині блокується силами джихадистів в Ідлібі.

Схоже, сирійська армія намагатиметься захопити міста Сармін і Аріха, просуваючись на захід до провінції Латакія.

Хоча шосе Алеппо-Латакія частково розташоване в провінції Ідліб, воно фактично не проходить через столицю провінції - місто Ідліб.

Це важливо, оскільки, схоже, сирійські військові зосереджують свої зусилля на взятті під контроль цього шосе, а не на захопленні всєї провінції Ідліб.

Президент Туреччини Таїп Ердоган напередодні заявив, що турецька операція в Ідлібі неминуча.