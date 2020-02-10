Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у річницю початку незаконної анексії Криму звернулася до Росії, закликавши Кремль припинити окупацію півострова.

Про це повідомляє пресслужба посольства у Facebook, інформує УНН.

"6 років тому Росія почала свою незаконну анексію АР Крим. Велика Британія не забула про її спроби змінити кордони Європи і ніколи не визнає цього кричущого порушення міжнародного права. Закликаємо РФ припинити свій незаконний контроль над Кримом", - повідомляє пресслужба.

Як повідомлялося раніше, п'ять країн ЄС в ООН виступили із заявою на підтримку України.