У річницю початку окупації Криму посольство Британії закликало РФ припинити анексію
|17:00 20.02.2020
|Крым
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у річницю початку незаконної анексії Криму звернулася до Росії, закликавши Кремль припинити окупацію півострова.
Про це повідомляє пресслужба посольства у Facebook, інформує УНН.
"6 років тому Росія почала свою незаконну анексію АР Крим. Велика Британія не забула про її спроби змінити кордони Європи і ніколи не визнає цього кричущого порушення міжнародного права. Закликаємо РФ припинити свій незаконний контроль над Кримом", - повідомляє пресслужба.
Як повідомлялося раніше, п'ять країн ЄС в ООН виступили із заявою на підтримку України.
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