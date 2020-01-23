Аварія танкера Delfi: Прокуратура оголосила підозру капітану

17:40 20.02.2020   Одесса

Прокуратура Одеської області повідомила про підозру капітану танкера-бункерувальника Delfi в порушенні правил безпеки руху і експлуатації водного транспорту, що створило небезпеку для життя людей і призвело аварії судна.

Про це повідомляє пресслужба облпрокуратури, пише Укрінформ.

"Прокурори облпрокуратури повідомили про підозру капітану судна у порушенні правил безпеки руху та експлуатації водного транспорту, що створило небезпеку для життя людей (ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у листопаді минулого року вантажний танкер під керуванням капітана, перебуваючи в Чорному морі у акваторії порту «Південний», був зірваний з якоря в умовах шторму і, дрейфуючи, сів на мілину поблизу одеського пляжу «Дельфін».

За версією слідства, "підозрюваний, на порушення правил безпеки мореплавства та вимог міжнародного свідоцтва про мінімальний склад екіпажу, з командою із 3-х замість 5-ти осіб, незважаючи на втрату одного з якорів, несправність двигунів судна, відсутність палива та попередження про погіршення погодних умов, настійливо відмовлявся від допомоги, чим поставив під загрозу життя членів екіпажу та сторонніх осіб".

Крім того, прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом можливого порушення статутних правил несення прикордонної служби службовими особами Державної прикордонної служби України.

Оскільки встановлено, що "прикордонники, незважаючи на встановлення технічної несправності судна і серйозних порушень в документації, не вжили заходів із затримання танкера і конвоювання його до найближчого порту, що теж сприяло виникненню аварійної морської події (ч. 1 ст. 419 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУ НП України в Одеській області.

Як повідомлялось, 22 листопада 2019 року танкер-бункерувальник Delfi під час шторму зірвало з якоря й знесло в напрямку одеського пляжу «Дельфін», де він сів на мілину. Капітана судна 59-річного Анатолія Слинька і двох членів екіпажу було евакуйовано з борта танкера і госпіталізовано.

31 січня капітанія Одеського порту встановила двомісячний граничний термін підняття танкера Delfi.

За словами першого заступника голови Одеської ОДА В’ячеслава Овечкіна, у разі, якщо власник судна не розпочне роботи, Адміністрація морських портів України здійснить примусову евакуацію судна. Наразі існують два варіанти: відбуксирувати танкер чи розрізати його на частини. Перший варіант більш швидкий, безпечний та екологічний.

У капітанії порту наголосили, що у разі буксирування строк евакуації танкера становитиме 45 днів, а у разі розрізання судна на частини - до 120 днів. Відповідний науково-дослідний інститут розробляє план дій щодо зняття судна з мілини.

За даними ЗМІ, справжнім власником танкера Delfi є колишній депутат Миколаївської обласної ради від Партії регіонів, пише видання.



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