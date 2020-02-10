ЮВО: Военнослужащие округа провели двустороннее ротное тактическое учение в Южной Осетии

19:20 20.02.2020   Южная Осетия

Ротные тактические группы 4-й российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Южной Осетии провели двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой на высокогорном полигоне.

Согласно общему замыслу учения ротные тактические группы действовали друг против друга, пишет прсс-служба Минобороны России.

Мотострелки отработали тактику наступления и маневренной обороны, в том числе в ночное время суток. Особое внимание при этом было уделено контрбатарейной борьбе и противодействию ударным дронам во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов. К проводимым мероприятиям также привлекались подразделения разведки и радиоэлектронной борьбы.

На общевойсковом полигоне Дзарцеми военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также из стрелкового оружия.

На учение было привлечено более 400 военнослужащих, задействовано около 60 единиц бронетанковой, автомобильной и специальной военной техники, а также беспилотные летательные аппараты.



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