ЮВО: Военнослужащие округа провели двустороннее ротное тактическое учение в Южной Осетии
|19:20 20.02.2020
|Южная Осетия
Ротные тактические группы 4-й российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Южной Осетии провели двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой на высокогорном полигоне.
Согласно общему замыслу учения ротные тактические группы действовали друг против друга, пишет прсс-служба Минобороны России.
Мотострелки отработали тактику наступления и маневренной обороны, в том числе в ночное время суток. Особое внимание при этом было уделено контрбатарейной борьбе и противодействию ударным дронам во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов. К проводимым мероприятиям также привлекались подразделения разведки и радиоэлектронной борьбы.
На общевойсковом полигоне Дзарцеми военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также из стрелкового оружия.
На учение было привлечено более 400 военнослужащих, задействовано около 60 единиц бронетанковой, автомобильной и специальной военной техники, а также беспилотные летательные аппараты.
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