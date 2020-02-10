ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых

15:40 20.02.2020   Армения

Летчики армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни в Армении в рамках проведения двустороннего ротного тактического учения эвакуировали условно раненых военнослужащих в горах.

По замыслу учения, летчики транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ в сопровождении ударных Ми-24П выполнили поиск раненых в сложных скальных участках, эвакуацию посадочным и беспосадочным способами с места розыгрыша эпизодов учения, а также оказание первой медицинской помощи в воздухе, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе эвакуации условно раненых военнослужащих летчики выполнили пилотирование над сложным рельефом на предельно малых высотах, организовали взаимодействие с мотострелковыми подразделениями при выполнении специальных задач.

Двусторонние РТУ в российской военной базе в Армении проводятся в период с 4 февраля по 10 марта. В них принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.

Помимо этого, артиллерийские подразделения российской военной базы в Армении в рамках двустороннего ротного тактического учения (ДРТУ) при проведении боевых стрельб штатными выстрелами на полигоне Алагяз уничтожили цели условного противника.

Также в ходе учения артиллеристы применяют самоходные гаубицы «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град», минометы «Поднос» и противотанковые ракетные комплексы «Конкурс». Военнослужащие отрабатывают групповые и индивидуальные нормативы по топогеодезической, метеорологической и баллистической подготовке, путем разведки определяют координаты целей и передают данные огневым расчетам с использованием карт, буссолей, дальномеров и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».

В зимних условиях высокогорья военнослужащие тренируются определять установки для стрельбы, решают учебно-боевые задачи при наведении орудий в заданных направлениях и уходе от артиллерийских ударов противника путем маскировки и создания ложных огневых позиций.

Двусторонние ротные тактические учения на российской военной базе проводятся в период с 4 февраля по 10 марта. В них принимают участие около 1 тыс. военнослужащих и задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.



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