В Севастополе введут в строй новейший буксир Черноморского флота

15:20 20.02.2020   Севастополь

На пятницу, 21 февраля, в оккупированном Севастополе запланирована церемония ввода в эксплуатацию морского буксира проекта 23470 "Сергей Балк".

Как уточняет ИА Севастополь, он пополнит состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота ЧФ, передает FlotProm.

"Сергей Балк" – головное судно проекта 23470. Его заложили на Ярославском судостроительном заводе 30 октября 2014 года. Поставка флоту изначально планировалась на 2016 год, однако судно спустили на воду только 27 декабря 2016 года. Летом 2018 года его доставили на Черноморский флот для достройки. 

Испытания буксира начались в августе 2019 года. 

Суда проекта 23470 предназначены для морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде; проводки кораблей в акваториях портов и постановки к причалу; эскортных операций в море. Также они смогут участвовать в тушении пожаров на плавучих и береговых объектах, ликвидации горения топлива на воде. 

Длина буксира – 69,75 метра, ширина – 15 метров, осадка – 5,2 метра. На корме судна расположена вертолетная площадка. Буксир оборудован краном грузоподъемностью 20 тонн с вылетом стрелы 13 метров с активной компенсацией крена.



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