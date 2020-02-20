Грузовик с автоцистерной загорелся на дороге под Cевастополем/ Фото

14:40 20.02.2020   Севастополь

20 февраля утром в районе 10-го километра Балаклавского шоссе в Севастополе, по неустановленным пока причинам, загорелся грузовой автомобиль. 

Столб пламени от пожара поднялся на несколько метров. Горение сопровождалось густым черным дымом. О происшествии впервые сообщили горожане, разместившие фотоснимки с места происшествия в группе «Подслушано в Севастополе» сайта «Вконтакте».

Как выяснил ForPost в пресс-службе главного управления МЧС по Севастополю, в результате происшествия на переулке Новикова в районе 10-го километра Балаклавского шоссе никто не пострадал.

«Сообщение о возгорании поступило в 8:50 утра. Оперативно были направлены силы 4-й пожарно-спасательной части. Ликвидация открытого горения произошла в 9:08. Продолжаются работы по тушению пожара. Погибших и пострадавших нет. Это был грузовой автомобиль», – сообщили в ведомстве.

Сейчас службы МЧС и представители других ведомств работают на месте происшествия, чтобы установить возможные причины инцидента.


Фото группы «Подслушано в Севастополе» сайта «Вконтакте»



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