Бахчисарайська «справа Хізб ут-Тахрір»: Адвокат повідомила про чергове порушення з боку суду

14:20 20.02.2020   Крым

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону сторона звинувачення почала зачитувати результати стаціонарної психіатричної експертизи фігурантів другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». 

Як повідомила проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Ліля Гемеджі, суд допустив «чергове порушення».

«Прокурор продовжив оголошувати докази, які представляються їм в якості доказів сторони обвинувачення. Сьогодні це були психіатричні експертизи щодо кожного з наших підзахисних. Ці експертизи, так само як і листування в соціальних мережах, що нібито належить Сейрану Салієву, були озвучені без згоди на те наших підзахисних, як того вимагає чинне законодавство. Будь-яке оголошення медичних даних повинне здійснюватися за згодою осіб щодо яких ці дані оголошуються», – сказала адвокат.

За словами Гемеджі, її підзахисні висловили заперечення на дії головуючого судді, було заявлено клопотання, про те, щоб частина судового засідання в момент оголошення цих психіатричних експертиз проходила в закритому режимі.

«Тут немає ніяких відомостей, які ми намагалися приховати, це був один із способів зафіксувати чергове порушення як з боку прокурора, так і з боку суду. Ми зафіксували чергове порушення з боку суду», – розповіла Гемеджі.

Крім того, за словами адвоката, суд без попередження учасників розпочав оголошення стенограми прихованого аудіозапису.

«Були оголошені дані прослушки. Про те, що вони будуть сьогодні оголошені, ми були повідомлені перед початком судового засідання. З боку наших підзахисних було заявлено клопотання, про те, щоб в засіданні оголосили перерву, оскільки ніхто з наших підзахисних не взяв нотатки і не був готовий до проведення даної частини засідання. Для того, щоб не прослуховувати цю стенограму повторно, запропонували зробити перерву, щоб кожен з підзахисних мав на руках свої записи і міг під час або після прослуховування стенограми висловити свої зауваження. Суд в цьому клопотанні відмовив», – додала адвокат.

Раніше Гемеджі розповіла, що у фігурантів другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» через тривале утримання в СІЗО погіршується зір.

У Південному окружному військовому суді в російському Ростові-на-Дону 17 лютого російська прокуратура почала оприлюднення експертиз у другій бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір».

15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір».

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій у Росії і окупованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».



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