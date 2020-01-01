Девять крымских ликерных вин вошли в первую десятку рейтинга «Винный гид России».

Об этом сказано на сайте Роскачества, пишет Крыминформ.

Лучшим вином рейтинга признан массандровский «Мускат белый Южнобережный», на втором и третьем месте также продукты «Массандры» «Мускат белый Красного камня» и «Седьмое небо князя Голицына». Всего в десятке пять вин «Массандры». Кроме нее Крым представляют Inkerman и «Солнечная долина».

Продукция крымских виноделов также попала и в другие рейтинги Роскачества. В частности, в десятке лучших игристых вин два продукта «Золотой балки» и один – завода Inkerman. В рейтинге белых вин на пятом месте расположилось вино «Старый Крым» из Кировского района, а на девятом – «Кокур Солнечной долины». Десятку лучших красных вин возглавил Inkerman и его «Каберне качинское». В этом рейтинге шестое место также занял Inkerman и его «Мерло Каберне», другие крымские вина в десятку лучших рейтинга красного вина не попали.

По информации КИА массандровские вина так же получили престижные награды в рамках крупнейшей в России и Восточной Европе международной выставки «Продэкспо-2020», состоявшейся в Москве.

На выставке «Проэкспо-2020» из рекордного числа наград, 9 – золотые. Так, в XXII Международном дегустационном конкурсе три «золота» взяли «Лакрима Кристи», «Херес Массандра» и «Кефесия». Международный конкурс «Винный гид Продэкспо» принес предприятию еще 5 медалей – «золото» за авторское «Розе» и «Портвейн красный Южнобережный», «серебро» — за «Мадеру Крымскую» и «Токай Южнобережный» и «бронзу» — за авторский «Кокур». Третий, Международный конкурс «Лучший продукт – 2020», добавил в «копилку» «Массандры» еще четыре золотые медали – за «Кагор Южнобережный», «Лакрима Кристи», «Сары Пандас» и «Мускат позднего сбора» розовый.