Крымские вина вытеснили российские из первой десятки рейтинга Роскачества

14:00 20.02.2020   Крым

Девять крымских ликерных вин вошли в первую десятку рейтинга «Винный гид России». 

Об этом сказано на сайте Роскачества, пишет Крыминформ.

Лучшим вином рейтинга признан массандровский «Мускат белый Южнобережный», на втором и третьем месте также продукты «Массандры» «Мускат белый Красного камня» и «Седьмое небо князя Голицына». Всего в десятке пять вин «Массандры». Кроме нее Крым представляют Inkerman и «Солнечная долина».

Продукция крымских виноделов также попала и в другие рейтинги Роскачества. В частности, в десятке лучших игристых вин два продукта «Золотой балки» и один – завода Inkerman. В рейтинге белых вин на пятом месте расположилось вино «Старый Крым» из Кировского района, а на девятом – «Кокур Солнечной долины». Десятку лучших красных вин возглавил Inkerman и его «Каберне качинское». В этом рейтинге шестое место также занял Inkerman и его «Мерло Каберне», другие крымские вина в десятку лучших рейтинга красного вина не попали.

По информации КИА массандровские вина так же получили престижные награды  в рамках крупнейшей в России и Восточной Европе международной выставки «Продэкспо-2020», состоявшейся в Москве. 

На выставке «Проэкспо-2020» из рекордного числа наград, 9 – золотые. Так, в XXII Международном дегустационном конкурсе три «золота» взяли «Лакрима Кристи», «Херес Массандра» и «Кефесия». Международный конкурс «Винный гид Продэкспо» принес предприятию еще 5 медалей – «золото» за авторское «Розе» и «Портвейн красный Южнобережный», «серебро» — за «Мадеру Крымскую» и «Токай Южнобережный» и «бронзу» — за авторский «Кокур». Третий, Международный конкурс «Лучший продукт – 2020», добавил в «копилку» «Массандры» еще четыре золотые медали – за «Кагор Южнобережный», «Лакрима Кристи», «Сары Пандас» и «Мускат позднего сбора» розовый.



Ще на цю тему:

21:05 13.02.2020
С 2022 года нуждающимся севастопольцам будут выдавать продукты
17:20 12.02.2020
Оккупанты заявляют о росте объема производства сельхозпродукции в Крыму
13:00 31.01.2020
Посевам озимых в Крыму угрожает "относительно новый" вид клещей
08:00 23.01.2020
Крым решил накормить устрицами Армению и Казахстан
17:45 21.01.2020
Виноделы Крыма уверяют, что за пять лет увеличили объемы производства в три раза
17:00 17.01.2020
Оккупанты сообщили, что "Массандра" в 2019 году увеличила производство вина на треть
14:30 17.01.2020
В Сирию из порта Крыма в 2020 году планируют отправить до 250 тыс тонн зерна
20:50 18.10.2019
Находящийся под санкциями крымский "Новый Свет" увеличил производство игристых вин
17:45 30.09.2019
Тотальная распродажа: В Керчи закрывается один из первых супермаркетов города / Фото
19:45 10.09.2019
В продаваемых в Крыму сухих детских завтраках нашли вредный токсин
17:50 04.09.2019
В детские сады и больницы Крыма поставляли сливочное масло от несуществующих производителей
12:00 04.09.2019
В крымских арбузах некоторых химикатов в разы больше допустимого уровня
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
Всі новини країни
Армения Армения
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
20:55 13.02.2020
У Болгарії висунули звинувачення одному з найбагатших людей країни, який втік в ОАЕ
13:30 13.02.2020
Болгария требует от РФ снижения цены на газ, угрожая расследованием
Всі новини країни
Греция Греция
20:45 19.02.2020
Делегація Греції залишила ПА НАТО в знак протесту
15:41 19.02.2020
Великобританію хочуть змусити повернути «вкрадені» давньогрецькі скульптури
16:00 18.02.2020
Афіни паралізував 24-годинний страйк працівників громадського транспорту
20:41 17.02.2020
Греція після протестів відклала плани побудови закритих центрів для мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:00 20.02.2020
Россия провоцирует напряжение вблизи границ Грузии
19:41 19.02.2020
Грузия отказалась возобновлять контракт на строительство порта Анаклия
11:40 19.02.2020
Президентка Грузії відреагувала на загострення на Донбасі
15:20 18.02.2020
ЮВО: На российской военной бахе в Абхазии проверили полевую выучку сержантов
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:20 20.02.2020
Российский инвестор отказывается от прав на основной аэропорт Молдовы
12:00 20.02.2020
В Приднестровье жалуются, что Молдова отказалась принимать платежи их предприятий
19:21 19.02.2020
Глава МЗС Молдови вибачився за слова про заслуги армії РФ
11:30 19.02.2020
Молдовського олігарха Плахотнюка досі не оголосили в міжнародний розшук - МВС
Всі новини країни
Россия Россия
16:30 20.02.2020
Росія завдала масованих авіаударів поблизу кордону Туреччини
13:30 20.02.2020
В России при взлете загорелся штурмовик Су-25
11:20 20.02.2020
США ввели санкции против подразделения "Роснефти"
09:20 20.02.2020
Вышедший из строя во время испытаний двигатель ледокола "Арктика" отремонтировать нельзя
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:41 14.02.2020
Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону
12:30 14.02.2020
Румунська церква погодилася з наданням томосу ПЦУ - ЗМІ
16:40 13.02.2020
Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
Всі новини країни
Турция Турция
16:15 20.02.2020
Турецька армія почала операцію в Ідлібі
10:00 20.02.2020
Эрдоган: Турция не удовлетворена переговорами с Россией по Идлибу
15:21 19.02.2020
Турецький меценат Осман Кавала затриманий після виправдувального вироку
13:41 19.02.2020
Ердоган пригрозив новою військовою операцією в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
16:00 20.02.2020
Одеський припортовий завод і АГТ заявили про важливе досягнення / Інфографіка
15:20 20.02.2020
В Севастополе введут в строй новейший буксир Черноморского флота
15:00 20.02.2020
Сьогодні офіційна дата початку тимчасової окупації Криму
14:40 20.02.2020
Грузовик с автоцистерной загорелся на дороге под Cевастополем/ Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд