Отряд кораблей Черноморского флота страны-агрессора провел учения в морских полигонах, в ходе которых уничтожил группу кораблей условного противника.

Об этомсообщил отдел информационного обеспечения ЧФ, пишет пресс-служба Минобороны России.

Сообщается, что корабельная ударная группа ЧФ в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Вышний Волочек» и ракетного катера «Р-60» вышла в море для проведения подготовительных и зачётных артиллерийских и зенитных ракетных стрельб. По замыслу учения, отряд кораблей условного противника произвёл массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота».

Боевые расчеты противовоздушной обороны фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» уничтожили крылатые ракеты условного противника зенитным ракетным комплексом «Штиль-1». Воздушные цели были уничтожены электронными пусками.

Также в ходе учения экипажи кораблей отработали подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по морским целям. Буксируемые щиты-мишени были использованы в качестве кораблей условного противника. Артиллерийские расчёты кораблей ЧФ провели стрельбы по плавающим минам и по светящимся авиационным бомбам, которые были сброшены на парашютах с самолётов морской авиации и ПВО ЧФ.