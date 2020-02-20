Российский инвестор отказывается от прав на основной аэропорт Молдовы

13:20 20.02.2020   Молдова

Российский бизнесмен Андрей Гончаренко решил отказаться от концессии Кишиневского международного аэропорта, который является единственный международным аэропортом Молдовы, и оказался в центре громкого коррупционного скандала. 

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook, пишет ghall.com

«В декабре 2019 года мне поступило предложение стать акционером концессионера Кишиневского аэропорта, которое я принял, чтобы обеспечить успешное функционирование и развитие этого важного для Молдовы актива. Однако в свете планов властей создать общенациональную компанию «Аэропорты Молдовы» такие намерения утратили актуальность. До момента осуществления продажи доли будут выполняться все имеющиеся обязательства перед властями», – цитирует бизнесмена компания. 

При этом Гончаренко выразил заинтересованность принять участие в других инвестиционных проектах в Молдовы.

 Единственный в Молдове пассажирский аэропорт в 2013 году передали в концессию сроком на 49 лет российской Avia Invest SRL, арендатор обязался инвестировать в развитие комплекса порядка 245 млн евро, увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 млн человек в год, а также выплачивать роялти государству в размере 1% от доходов. Однако с тех пор в Avia Invest SRL несколько раз поменялись собственники. Его учредителями поначалу были российские компании – «Коломенский завод» (входит в «Трансмашхолдинг”) и «Хабаровский аэропорт». 

Гончаренко купил права на аэропорт в декабре 2019 года у американского бизнесмена Натаниэля Ротшильда. 

Вернуть аэропорт государству потребовали новые власти республики, которые заподозрили прежнее правительство и инвестора в нарушениях. 

Ранее Генеральная прокуратура Молдовы наложила арест на активы Avia Invest SRL, а президент страны Игорь Додон заявил о планах строительства еще нескольких воздушных гаваней, чтобы разрушить монополию аэропорта в Кишиневе.



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