Россия провоцирует напряжение вблизи границ Грузии

13:00 20.02.2020   Грузия

Россия провоцирует напряжение на границе Грузии с ее оккупированными при помощи РФ регионами – Абхазией и Южной Осетией. 

Об этом заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе, сообщает ghall.com со ссылкой на Польское Радио. 

По мнению дипломата, в последние несколько недель было зафиксировано ухудшение ситуации на территории, граничащей с Южной Осетией. 

Абашидзе подчеркнул, что Москва игнорирует призывы прекратить провокации и организовывает акции, вредящие грузинам, проживающим в зоне конфликта. 

«Там постоянно проводятся военные маневры, арестовывают людей за нарушение так называемой границы, ущемляют права грузинского населения. Все это происходит в 20-30 километрах от Тбилиси», – сказал он. 

Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией также напомнил, что Москва, нарушая соглашение о прекращении огня, устанавливает на временной оккупационной линии засеки и бетонные заграждения.



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