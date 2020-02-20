Россия провоцирует напряжение на границе Грузии с ее оккупированными при помощи РФ регионами – Абхазией и Южной Осетией.

Об этом заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе, сообщает ghall.com со ссылкой на Польское Радио.

По мнению дипломата, в последние несколько недель было зафиксировано ухудшение ситуации на территории, граничащей с Южной Осетией.

Абашидзе подчеркнул, что Москва игнорирует призывы прекратить провокации и организовывает акции, вредящие грузинам, проживающим в зоне конфликта.

«Там постоянно проводятся военные маневры, арестовывают людей за нарушение так называемой границы, ущемляют права грузинского населения. Все это происходит в 20-30 километрах от Тбилиси», – сказал он.

Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией также напомнил, что Москва, нарушая соглашение о прекращении огня, устанавливает на временной оккупационной линии засеки и бетонные заграждения.