Сенцов у річницю розстрілів Майдану: Нам знову пропонують домовитися з убивцями

12:40 20.02.2020   Крым

Колишній політв’язень Росії, кримський режисер Олег Сенцов вважає, що президент Володимир Зеленський, шукаючи миру, пропонує домовлятися з убивцями.

Про це Олег Сенцов написав на своїй Facebook-сторінці, повідомляє Українська правда.

Колишній політв’язень пише: "Цей день не можливо забути. Як неможливо пробачити Януковича, його спільників та вбивць-беркутівців.

Коли наступного дня після розстрілу людей на Майдані його так звані лідери вийшли утрьох на віче та сказали, що вони домовилися з Яником, їх зустріли крики "Ганьба!" А Парасюк, вистрибнувши на сцену, озвучив нашу загальну вимогу: "Ніяких перемовин з вбивцями! Тільки відставка!" І Янукович втік.

На руках у Путіна набагато більше української крові. Але після майже шести років війни ми маємо ситуацію, коли нам знову пропонують домовитися з вбивцями. Легалізувати ставлеників окупантів, патрулювати спільно з ними кордон, дати воду в Крим тощо.

Хтось не розуміє, чим наступ відрізняється від провокації та хто його почав.

Навряд в Україні знайдеться людина, яка хоче воювати вічно. Ми усі прагнемо миру, але не ціною віддачі всього, за що ми боролися ці шість років. Ми хочемо миру, але тільки після нашої перемоги!".



Ще на цю тему:

18:15 06.02.2020
Полозов домагатиметься щоб Яцкіна в Лефортово міг відвідати український консул
17:30 06.02.2020
Арештованому за "держзраду РФ" кримчанину загрожує до 20 років тюрми
10:40 04.02.2020
Прокуратура АРК повідомила підозру судді Абеляшеву, який притягував до адмінвідповідальності Балуха
15:40 29.01.2020
Олег Сенцов не збирається йти в політику
13:40 23.01.2020
Зовнішню інвестрекламу України в умовах агресії Росії потрібно будувати на дешевизні і перспективності вкладень, - Сенцов
16:45 20.01.2020
Сенцов закликає стати донорами для поранених бійців ООС
20:40 17.01.2020
"Український диверсант" Машаріпов в суді заявив про катування вогнем і струмом
13:15 17.01.2020
Євросоюз закликав до звільнення затриманих в Криму українців
11:00 17.01.2020
Заарештованому в Криму активістові Приходьку не дають побачень із близькими / Фото
20:00 13.01.2020
Сім’я Олега Сенцова переїхала з окупованого Криму до Києва / Фото
14:00 13.01.2020
Представництво президента підтримало політв'язнів в окупованому Криму
20:45 27.12.2019
Родители арестованного Дениса Кашука бросили дом и выехали из Крыма
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
Всі новини країни
Армения Армения
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
20:55 13.02.2020
У Болгарії висунули звинувачення одному з найбагатших людей країни, який втік в ОАЕ
13:30 13.02.2020
Болгария требует от РФ снижения цены на газ, угрожая расследованием
Всі новини країни
Греция Греция
20:45 19.02.2020
Делегація Греції залишила ПА НАТО в знак протесту
15:41 19.02.2020
Великобританію хочуть змусити повернути «вкрадені» давньогрецькі скульптури
16:00 18.02.2020
Афіни паралізував 24-годинний страйк працівників громадського транспорту
20:41 17.02.2020
Греція після протестів відклала плани побудови закритих центрів для мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:00 20.02.2020
Россия провоцирует напряжение вблизи границ Грузии
19:41 19.02.2020
Грузия отказалась возобновлять контракт на строительство порта Анаклия
11:40 19.02.2020
Президентка Грузії відреагувала на загострення на Донбасі
15:20 18.02.2020
ЮВО: На российской военной бахе в Абхазии проверили полевую выучку сержантов
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:20 20.02.2020
Российский инвестор отказывается от прав на основной аэропорт Молдовы
12:00 20.02.2020
В Приднестровье жалуются, что Молдова отказалась принимать платежи их предприятий
19:21 19.02.2020
Глава МЗС Молдови вибачився за слова про заслуги армії РФ
11:30 19.02.2020
Молдовського олігарха Плахотнюка досі не оголосили в міжнародний розшук - МВС
Всі новини країни
Россия Россия
16:30 20.02.2020
Росія завдала масованих авіаударів поблизу кордону Туреччини
13:30 20.02.2020
В России при взлете загорелся штурмовик Су-25
11:20 20.02.2020
США ввели санкции против подразделения "Роснефти"
09:20 20.02.2020
Вышедший из строя во время испытаний двигатель ледокола "Арктика" отремонтировать нельзя
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:41 14.02.2020
Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону
12:30 14.02.2020
Румунська церква погодилася з наданням томосу ПЦУ - ЗМІ
16:40 13.02.2020
Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
Всі новини країни
Турция Турция
16:15 20.02.2020
Турецька армія почала операцію в Ідлібі
10:00 20.02.2020
Эрдоган: Турция не удовлетворена переговорами с Россией по Идлибу
15:21 19.02.2020
Турецький меценат Осман Кавала затриманий після виправдувального вироку
13:41 19.02.2020
Ердоган пригрозив новою військовою операцією в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
16:00 20.02.2020
Одеський припортовий завод і АГТ заявили про важливе досягнення / Інфографіка
15:20 20.02.2020
В Севастополе введут в строй новейший буксир Черноморского флота
15:00 20.02.2020
Сьогодні офіційна дата початку тимчасової окупації Криму
14:40 20.02.2020
Грузовик с автоцистерной загорелся на дороге под Cевастополем/ Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд