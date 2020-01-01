Асоціація польських журналістів (SDP) висловила солідарність і підтримку кримськотатарському телеканалу ATR та колегам, які там працюють.

Журналісти Польщі вважають незрозумілими перешкоди у функціонуванні телеканалу і закликають надати підтримку ATR, ідеться в заяві SDP, пише Укрінформ.

“ATR залишається надійним джерелом інформації про ситуацію в окупованому Криму. Цей телеканал є важливою частиною функціонування та ідентифікації кримськотатарської громади, особливо в ситуації російської агресії та репресій з боку Російської Федерації”, - зазначається у зверненні.

При цьому наголошується, що люди, які співпрацюють з ATR у Криму, постійно наражаються на небезпеку, і багато з них уже заплатили за свою діяльність обмеженням волі.

“Тим більш незрозумілими є проблеми з фінансуванням та створенням адміністративних перепон для каналу, що врешті-решт може спричинити необхідність припинення мовлення та трансляції в окупованому Криму. Асоціація польських журналістів приєднується до заклику надати всі можливі форми підтримки й допомоги - з боку як української влади, так і міжнародної спільноти - для подальшої безперебійної роботи телеканалу ATR”, - підкреслюється у заяві, підписаній головою SDP Кшиштофом Сковронським.

Як повідомлялося, кримськотатарському телеканалу ATR, який після окупації Криму Росією з 2015 року організував мовлення з Києва, заблокували фінансування. У зв'язку з цим 10 лютого канал запустив марафон #SaveATR - з ефірами без ведучих і гостей.

Водночас міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пояснив, що на 2020 рік телеканалу передбачено 50 млн грн, МКМС відкрило асигнування на 8,4 млн грн. Однак Державне казначейство не провело цю операцію, оскільки виникли розбіжності з ATR у тлумаченні закону про державні закупівлі.