В Приднестровье жалуются, что Молдова отказалась принимать платежи их предприятий

12:00 20.02.2020   Молдова

Банки Молдовы сообщили, что платежи компаний непризнанного Приднестровья с их счетов в приднестровских банках приниматься не будут. 

Об этом ИА «Новости Приднестровья» сообщил первый заместитель Приднестровского республиканского банка (ПРБ) Алексей Мельник, пишет REGNUM.

По его словам, экономические агенты ПМР в настоящее время не могут произвести оплату за товары и услуги молдавским резидентам.

Такая ситуация зафиксирована впервые за 30 лет взаимодействия между банковскими системами Приднестровья и Молдовы, констатировал зампред ПРБ. До настоящего времени проблем с расчетами не возникало. При этом все операции проводились в валюте Молдовы — молдавских леях.

«С конца января 2020 года мы зафиксировали девять возвратов денежных средств нашим предприятиям. Это и промышленные предприятия, и торговые предприятия. По большому счету осуществлялись традиционные операции, проходили оплаты за товары и услуги вплоть до оплаты периодических изданий в Молдову… Более того, пять платежей были возвращены трем крупным промышленным предприятиям Приднестровья, которые пытались пополнить свои же банковские счета, открытые в Республике Молдова», — сообщил Мельник.

По итогам 2019 года торговый оборот между Приднестровьем и Молдовой составляет 369 млн долларов. Из них экспорт — 255 млн долларов, импорт — порядка 120 млн долларов. Положительное сальдо торгового баланса в пользу Приднестровья — 135 млн долларов.

Летом 2019 года Молдова заблокировала ряду приднестровских предприятий возможность открывать счета в своих банках. Затем возникли проблемы с конвертацией валюты. Сегодня добавился запрет на осуществление платежей, пишет издание.



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