Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана военным, служившим в ВСУ в Крыму
|11:40 20.02.2020
|Крым
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет присваивать звание ветерана военной службы тем, кто проходил службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в частях, дислоцированных в Крыму, и постоянно проживал на полуострове на момент его аннексии Россией.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет ТАСС.
В настоящий момент военные, которые отслужили в СССР (в частности, на Украине), продолжают служить в Вооруженных силах России и имеют совокупный стаж 20 лет и более, не могут пользоваться гарантиями социальной защиты, которые дает статус ветерана военной службы.
Подписанный закон устраняет эту социальную несправедливость. Он устанавливает, что граждане, проживающие на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия в состав РФ республики, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более (в Вооруженных силах СССР, Украины, РФ), награжденные государственными наградами, знаками отличия СССР и России, удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, являются ветеранами военной службы.
По данным военкоматов, в оккупированных Крыму и Севастополе около 1 тысячи граждан, на которых будет распространяться этот закон. Расходы на его реализацию составят 500 тыс. рублей из расчета доплаты за звание ветерана военной службы (500 рублей на человека).
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