США ввели санкции против подразделения "Роснефти"
|11:20 20.02.2020
|Россия
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро.
Как пишет РИА Новости, об єтом сообщил Минфин США.
Касимиро также занимает пост вице-президента "Роснефти" по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике, входит в состав правления компании.
Высокопоставленный представитель администрации США заявил журналистам, что санкции против швейцарской компании ввели за участие в торговле венесуэльской нефтью.
"Rosneft Trading <…> контролирует подавляющий объем нефти режима Мадуро, которая торгуется по всему миру в обход санкций", — сказал чиновник.
По его словам, за последний месяц Rosneft Trading участвовала в организации поставок двух миллионов баррелей венесуэльской сырой нефти в Западную Африку.
В свою очередь, Касимиро играл ключевую роль в поддержке нефтяного сектора Венесуэлы, организуя встречи с представителями государственной компании PDVSA и властей страны с целью укрепления сотрудничества Rosneft Trading и PDVSA, добавил представитель администрации США.
"Вся собственность и доли в собственности Rosneft Trading и Дидье Касимиро в Соединенных Штатах или под контролем либо в собственности американских граждан или любых компаний, принадлежащих им прямо или косвенно на 50 и более процентов, будут заблокированы", — уточнил чиновник.
По его словам, решение о санкциях принял президент Дональд Трамп. Предстоящие ограничения госсекретарь Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Помимо этого, санкции стали одной из тем встречи посла США в Москве Джона Салливана и министра финансов России Антона Силуанова.
По словам другого представителя администрации США, Вашингтон рассчитывает, что банки не будут иметь дело с Rosneft Trading, поскольку сочтут это рискованным.
Ще на цю тему:
Гербст: Підозрюю, що Nord Stream 2 не завершать
США ввели санкции против российских оборонных предприятий
Британія анонсувала зняття частини санкцій з Росії
Завдають шкоди лише власним інтересам. Посольство РФ відреагувало на нові санкції США
Для строительства российских сейсмических судов не хватает оборудования и программного обеспечения
Немецкий бизнес покидает Россию