США ввели санкции против подразделения "Роснефти"

11:20 20.02.2020   Россия

США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро.

Как пишет РИА Новости, об єтом сообщил Минфин США.

Касимиро также занимает пост вице-президента "Роснефти" по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике, входит в состав правления компании.

Высокопоставленный представитель администрации США заявил журналистам, что санкции против швейцарской компании ввели за участие в торговле венесуэльской нефтью.

"Rosneft Trading <…> контролирует подавляющий объем нефти режима Мадуро, которая торгуется по всему миру в обход санкций", — сказал чиновник.

По его словам, за последний месяц Rosneft Trading участвовала в организации поставок двух миллионов баррелей венесуэльской сырой нефти в Западную Африку.

В свою очередь, Касимиро играл ключевую роль в поддержке нефтяного сектора Венесуэлы, организуя встречи с представителями государственной компании PDVSA и властей страны с целью укрепления сотрудничества Rosneft Trading и PDVSA, добавил представитель администрации США.

"Вся собственность и доли в собственности Rosneft Trading и Дидье Касимиро в Соединенных Штатах или под контролем либо в собственности американских граждан или любых компаний, принадлежащих им прямо или косвенно на 50 и более процентов, будут заблокированы", — уточнил чиновник.

По его словам, решение о санкциях принял президент Дональд Трамп. Предстоящие ограничения госсекретарь Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Помимо этого, санкции стали одной из тем встречи посла США в Москве Джона Салливана и министра финансов России Антона Силуанова.

По словам другого представителя администрации США, Вашингтон рассчитывает, что банки не будут иметь дело с Rosneft Trading, поскольку сочтут это рискованным.



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