Кабінет міністрів Украъни на засіданні в середу затвердив межі Скадовського та Усть-Дунайського морських портів.

Про це повідомляють Порти України.

Згідно з пояснювальними документами до відповідних розпоряджень Кабміну, ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) за результатами збору матеріалів і відомостей із відповідними документами від власників/орендарів/користувачів земельних ділянок визначило координати меж територій морпортів у форматі УСК-2000 згідно з наказом Міністерства аграрної політики і продовольства від 2 грудня 2016 року №509.

Ознайомитися з додатком до розпорядження Кабінету міністрів, що визначає межі морського порту Скадовськ можна за посиланням

Ознайомитися з додатком до розпорядження Кабінету міністрів, що визначає межі морського порту Усть-Дунайськ можна за посиланням

Очікується, що визначення меж морських портів дозволить: врегулювати питання визначення статусу єдиних майнових комплексів, які включають технологічно пов'язані об'єкти портової інфраструктури, в межах морпортів як морських терміналів; вирішити питання щодо визначення наявності або відсутності у суб'єкта господарювання статусу портового оператора (стивідорної компанії); врегулювати інші прогалини в законодавстві в частині визначення правових категорій, які пов'язані з визначенням меж морпортів.

Крім того, як зазначається в документах, згідно з частиною 1 статті 11 вищевказаного закону, на території морпортів і морських терміналів, через які здійснюється міжнародне сполучення, відкриваються пункти пропуску через держкордон. Межі території пункту пропуску на території морпортів визначаються адміністрацією портів, а на території морських терміналів — власниками морських терміналів.

«З урахуванням вимог цієї норми, беручи до уваги перспективи відкриття нового пункту пропуску через держкордон, якщо межі території морпорту не будуть визначені, це унеможливить виконання норм національного та міжнародного законодавства», — зазначено в пояснювальній записці.

Скадовський морський порт розташований на північному березі Джарилгацької затоки Чорного моря. Акваторія порту є ковшем, вхід до якого огороджений дамбою. Глибина акваторії в середній частині становить 5-5,3 метра. Річна пропускна здатність - 1,32 млн тонн. Кількість вантажних причалів - п'ять, довжина вантажного причального фронту - 672 метра. Відповідно до реєстру АМПУ, єдиним оператором порту є ДП «Скадовський морський торговельний порт». Скадовський морський порт у 2019 році перевалив лише 4,7 тис. тонн вантажів.

Морський порт «Усть-Дунайськ» розташований у південній частині Жебріянської бухти Чорного моря. Кількість вантажних причалів - один (портопункт Кілія), довжина причалу - 150 метрів. Відповідно до реєстру АМПУ, в порту працюють оператори ДП «МТП «Усть-Дунайськ» та Філія «Усть-Дунайськ» ДП «АМПУ». Морський порт «Усть-Дунайськ» у 2019 році збільшив вантажообіг порівняно з попереднім роком на 38,6% - до 70,8 тис. тонн. Також порт у 2019 році прийняв 38 річкових круїзних суден і суден класу ріка-море (на два судна більше, ніж роком раніше) і обслужив 5910 пасажирів.

У грудні 2019 року Фонд державного майна України ухвалив рішення про приватизацію майнових комплексів ДП «Скадовський морський торговельний порт» та ДП «Морський торговельний порт «Усть-Дунайськ». Ці активи фігурують у повному переліку об'єктів, що підлягають приватизації.