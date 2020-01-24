Кабмін затвердив межі морпортів Скадовськ та Усть-Дунайськ

11:00 20.02.2020   Украина

Кабінет міністрів Украъни на засіданні в середу затвердив межі Скадовського та Усть-Дунайського морських портів. 

Про це повідомляють Порти України.

Згідно з пояснювальними документами до відповідних розпоряджень Кабміну, ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) за результатами збору матеріалів і відомостей із відповідними документами від власників/орендарів/користувачів земельних ділянок визначило координати меж територій морпортів у форматі УСК-2000 згідно з наказом Міністерства аграрної політики і продовольства від 2 грудня 2016 року №509.

Ознайомитися з додатком до розпорядження Кабінету міністрів, що визначає межі морського порту Скадовськ можна за посиланням

Ознайомитися з додатком до розпорядження Кабінету міністрів, що визначає межі морського порту Усть-Дунайськ можна за посиланням

Очікується, що визначення меж морських портів дозволить: врегулювати питання визначення статусу єдиних майнових комплексів, які включають технологічно пов'язані об'єкти портової інфраструктури, в межах морпортів як морських терміналів; вирішити питання щодо визначення наявності або відсутності у суб'єкта господарювання статусу портового оператора (стивідорної компанії); врегулювати інші прогалини в законодавстві в частині визначення правових категорій, які пов'язані з визначенням меж морпортів.

Крім того, як зазначається в документах, згідно з частиною 1 статті 11 вищевказаного закону, на території морпортів і морських терміналів, через які здійснюється міжнародне сполучення, відкриваються пункти пропуску через держкордон. Межі території пункту пропуску на території морпортів визначаються адміністрацією портів, а на території морських терміналів — власниками морських терміналів.

«З урахуванням вимог цієї норми, беручи до уваги перспективи відкриття нового пункту пропуску через держкордон, якщо межі території морпорту не будуть визначені, це унеможливить виконання норм національного та міжнародного законодавства», — зазначено в пояснювальній записці.

Скадовський морський порт розташований на північному березі Джарилгацької затоки Чорного моря. Акваторія порту є ковшем, вхід до якого огороджений дамбою. Глибина акваторії в середній частині становить 5-5,3 метра. Річна пропускна здатність - 1,32 млн тонн. Кількість вантажних причалів - п'ять, довжина вантажного причального фронту - 672 метра. Відповідно до реєстру АМПУ, єдиним оператором порту є ДП «Скадовський морський торговельний порт». Скадовський морський порт у 2019 році перевалив лише 4,7 тис. тонн вантажів.

Морський порт «Усть-Дунайськ» розташований у південній частині Жебріянської бухти Чорного моря. Кількість вантажних причалів - один (портопункт Кілія), довжина причалу - 150 метрів. Відповідно до реєстру АМПУ, в порту працюють оператори ДП «МТП «Усть-Дунайськ» та Філія «Усть-Дунайськ» ДП «АМПУ». Морський порт «Усть-Дунайськ» у 2019 році збільшив вантажообіг порівняно з попереднім роком на 38,6% - до 70,8 тис. тонн. Також порт у 2019 році прийняв 38 річкових круїзних суден і суден класу ріка-море (на два судна більше, ніж роком раніше) і обслужив 5910 пасажирів.

У грудні 2019 року Фонд державного майна України ухвалив рішення про приватизацію майнових комплексів ДП «Скадовський морський торговельний порт» та ДП «Морський торговельний порт «Усть-Дунайськ». Ці активи фігурують у повному переліку об'єктів, що підлягають приватизації.



Ще на цю тему:

15:01 14.02.2020
Глава Херсонской ОГА провел презентацию Скадовского порта в Турции
09:30 14.02.2020
В Одесу прибуло судно з Китаю, яке викликало переполох через коронавірус
17:15 13.02.2020
В Одессу идет контейнеровоз из Китая: портовые врачи готовят встречу / Фото
10:45 13.02.2020
"Укроборонсервис" стал одним из операторов в порту Ольвия
12:01 11.02.2020
"Одесский порт" в 2020 году сосредоточится на ремонте своего флота
20:30 07.02.2020
АМКУ обязал МИУ утвердить прозрачную методику расчета портовых сборов
18:50 29.01.2020
Уряд вирішив ліквідувати морські інспекції в Україні
11:00 29.01.2020
У 2019 році морпорти збільшили пасажиропотік на 65%
14:21 24.01.2020
В Україні оголосили конкурс на посаду голови Адміністрації морпортів
19:30 23.01.2020
Французький Egis реалізує черговий етап підготовки пре-ТЕО Бердянського порту
11:40 21.01.2020
«Укроборонсервіс» отримає статус портового оператора порту «Ольвія»
14:21 20.01.2020
ГП «ОМТП» выполнит ремонт водолазного бота администрации Одесского порта
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
Всі новини країни
Армения Армения
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
20:55 13.02.2020
У Болгарії висунули звинувачення одному з найбагатших людей країни, який втік в ОАЕ
13:30 13.02.2020
Болгария требует от РФ снижения цены на газ, угрожая расследованием
Всі новини країни
Греция Греция
20:45 19.02.2020
Делегація Греції залишила ПА НАТО в знак протесту
15:41 19.02.2020
Великобританію хочуть змусити повернути «вкрадені» давньогрецькі скульптури
16:00 18.02.2020
Афіни паралізував 24-годинний страйк працівників громадського транспорту
20:41 17.02.2020
Греція після протестів відклала плани побудови закритих центрів для мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:00 20.02.2020
Россия провоцирует напряжение вблизи границ Грузии
19:41 19.02.2020
Грузия отказалась возобновлять контракт на строительство порта Анаклия
11:40 19.02.2020
Президентка Грузії відреагувала на загострення на Донбасі
15:20 18.02.2020
ЮВО: На российской военной бахе в Абхазии проверили полевую выучку сержантов
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:20 20.02.2020
Российский инвестор отказывается от прав на основной аэропорт Молдовы
12:00 20.02.2020
В Приднестровье жалуются, что Молдова отказалась принимать платежи их предприятий
19:21 19.02.2020
Глава МЗС Молдови вибачився за слова про заслуги армії РФ
11:30 19.02.2020
Молдовського олігарха Плахотнюка досі не оголосили в міжнародний розшук - МВС
Всі новини країни
Россия Россия
16:30 20.02.2020
Росія завдала масованих авіаударів поблизу кордону Туреччини
13:30 20.02.2020
В России при взлете загорелся штурмовик Су-25
11:20 20.02.2020
США ввели санкции против подразделения "Роснефти"
09:20 20.02.2020
Вышедший из строя во время испытаний двигатель ледокола "Арктика" отремонтировать нельзя
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:41 14.02.2020
Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону
12:30 14.02.2020
Румунська церква погодилася з наданням томосу ПЦУ - ЗМІ
16:40 13.02.2020
Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
Всі новини країни
Турция Турция
16:15 20.02.2020
Турецька армія почала операцію в Ідлібі
10:00 20.02.2020
Эрдоган: Турция не удовлетворена переговорами с Россией по Идлибу
15:21 19.02.2020
Турецький меценат Осман Кавала затриманий після виправдувального вироку
13:41 19.02.2020
Ердоган пригрозив новою військовою операцією в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
16:00 20.02.2020
Одеський припортовий завод і АГТ заявили про важливе досягнення / Інфографіка
15:20 20.02.2020
В Севастополе введут в строй новейший буксир Черноморского флота
15:00 20.02.2020
Сьогодні офіційна дата початку тимчасової окупації Криму
14:40 20.02.2020
Грузовик с автоцистерной загорелся на дороге под Cевастополем/ Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд