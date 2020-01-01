Для військовослужбовців морської авіації у Миколаєві збудували посадове житло

10:40 20.02.2020   Украина

В Миколаєві військовослужбовці Військово-Морських Сил Збройних сил України отримали штатно-посадове житло.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу ВМС України.

18 лютого в Миколаєві військовослужбовці морської авіаційної бригади Військово-Морських Сил ЗС України отримали ордери на штатно-посадове житло. Урочистий захід очолив заступник командувача ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Окрім майбутніх мешканців та членів їх родин, серед присутніх були і представники забудовника. Загалом, понад 40 сімей тепер мають можливість оселитися поблизу місця служби у відомчому помешканні.

“Сьогодні у Збройних Силах України впроваджуються нові стандарти соціального захисту військовослужбовців, армія рухається вперед, і ми надалі будемо робити все, щоб наблизитися до стандартів НАТО”, – наголосив під час промови заступник командувача ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Будівля має п’ять житлових поверхів, які розраховані на 44 квартири, як для військовослужбовців з сім’єю, так і для окремих військовослужбовців. Тому частина квартир, це квартири-студії з усіма необхідними для проживання умовами.



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