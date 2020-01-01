Запорізький авіабудівний завод «Мотор Січ» завершив пуско-налагоджувальні роботи з випуску композитних лопатей.

Для виробництва було закуплено унікальне високотехнологічне обладнання, аналогів якому немає не тільки на території нашої країни, а й на усьому пострадянському просторі.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Motor Sich Airlines.

Якщо говорити про переваги композитних лопатей, то вони дають гвинтокрилій машині величезний ресурс, який не обмежується календарними термінами, а сам літальний апарат може експлуатуватися за оцінкою його техстану. Лопаті з композитів легко ремонтуються, довго служать, дозволяють взяти на борт гвинтокрила більший вантаж, посилити потужність редукторів, забезпечують високу швидкість і значну дальність польоту, мають чудові експлуатаційні характеристики в гірських умовах.

У 2020 році Мотор Січ планує перейти від виробництва лише моторів, до комплексного вертолітобудування. Підприємство вже освоїло і налагодило випуск практично всіх необхідних для вертольота МСБ-2 «Надія» деталей, фахівці розробили нову кабіну, редуктор з підвищеним ресурсом, а також новітній двигун п’ятого покоління. Український гвинтокрил буде цивільним і на 40% складатися з композитних матеріалів.

Необхідно відзначити, що композитне виробництво – один з найперспективніших напрямків розвитку авіаційної промисловості, який дозволить вже в найближчі десять років замінити вироби з алюмінію і титану.