Эрдоган: Турция не удовлетворена переговорами с Россией по Идлибу
|10:00 20.02.2020
|Турция
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, 19 февраля, что переговоры с Россией по поводу конфликта в сирийской северо-западной провинции Идлиб не удовлетворили требования Турции.
Начало военной операции Турции в Идлибе Эрдоган назвал «вопросом времени», сообщает ghall.com со ссілкой на Reuters.
Турция и Россия поддерживают противоборствующие стороны в девятилетнем сирийском конфликте, но продолжают сотрудничать в поиске политического решения, чтобы положить ему конец. Однако наступление сирийского правительства в Идлибе нарушило хрупкое сотрудничество после гибели 13 турецких военнослужащих при сирийских атаках.
Анкара призвала Москву, поддерживающую президента Сирии Башара Асада, прекратить атаки в Идлибе, заявив, что наступление заставило мигрантов бежать в сторону Турции, которая в настоящее время принимает 3,6 миллиона сирийских беженцев.
Эрдоган ранее заявил, что Турция может использовать военную силу, чтобы отбросить сирийские войска, если они не отступят до конца месяца.
Выступая перед законодателями от своей правящей партии AKP, Эрдоган сказал, что Турция полна решимости сделать Идлиб безопасной зоной «независимо от цены», даже когда переговоры с Россией продолжаются. По его словам, договорённостей не удалось достичь в ходе нескольких раундов.
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