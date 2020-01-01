Вышедший из строя во время испытаний двигатель ледокола "Арктика" отремонтировать нельзя

09:20 20.02.2020   Россия

Один из гребных электродвигателей на головном атомном ледоколе проекта 22220 "Арктика" признан не подлежащим восстановлению после поломки в ходе швартовных испытаний на "Балтийском заводе". 

Об этом в среду, 19 февраля, сообщил Коммерсант со ссылкой на собственные источники, передает FlotProm.

Напомним, что 4 февраля во время пуско-наладочных работ системы электродвижения при подаче напряжения от преобразователя частоты на правый гребной электродвигатель (ГЭД) сработала защита и произошло аварийное отключение преобразователя частоты. Выявлено замыкание на корпус носовой статорной обмотки ГЭД, обмотка была повреждена. 

В распоряжении "Коммерсанта" оказалась краткая справка, подготовленная по итогам заседания расширенной комиссии от 14 февраля. Так, представители Ленинградского электромашиностроительного завода (ЛЭЗ, входит в "Русэлпром") заявили о невозможности восстановления работоспособности носовой обмотки двигателя (повреждено четыре фазы из шести), говорится в документе. Представители ЦНИИ судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ, входит в Крыловский государственный научный центр), которые занимались разработкой системы электродвижения, считают, что в инциденте виноват брак при изготовлении двигателя. Однако в ЛЭЗ (поставщик ГЭД) винят скачок напряжения от преобразователя частоты на ГЭД. Окончательную причину комиссия назовет 20 февраля. 

На ледоколе "Арктика" – три гребных вала, на каждом установлены два двигателя по 10 МВт. Из строя вышел один из них. Два двигателя на среднем валу успешно прошли испытания, прежде чем 4 февраля произошел инцидент с ГЭД на правом валу. 

Если двигатель не удастся починить на борту, что теперь выглядит наиболее вероятным, отмечает "Коммерсант", для замены придется ставить ледокол в док и вскрывать корпус, что приведет к существенной задержке сдачи судна. 

По мнению источника издания в отрасли, если причиной случившегося стал скачок напряжения, это ставит под вопрос корректность проектирования систем. Скачки напряжения регулярно происходят при эксплуатации, тем более в суровых арктических условиях, отмечает он, и для их компенсации ставятся частотные преобразователи и предохранители. Другой собеседник "Коммерсанта" подчеркивает, что предохранители есть, но они не спасли ГЭД. 

Еще один источник издания отмечает, что окончательно от надежд восстановить ГЭД, не разрезая корпус, еще не отказались, специально для этого подключены дополнительные эксперты. Но другой собеседник утверждает, что повреждения четырех фаз из шести – весьма существенные: "Скорее всего, бессмысленно говорить о восстановлении, нужно менять двигатель с учетом, что корпус ГЭД не съемный, нельзя его вскрыть и поставить заплатку". 

По оценкам собеседников "Коммерсанта" в отрасли, на создание нового ГЭД может уйти 12–18 месяцев, хотя теоретически могут быть использованы и двигатели, предназначенные для следующих серийных ледоколов проекта 22220. 

В любом случае, замена ГЭД потребует значительного времени: источники издания говорят о сроке от 6 до 18 месяцев. 

Впрочем, ряд источников "Коммерсанта" не исключает, что "Росатом" может принять ледокол и с неисправным правым ГЭД. Такое решение потребует снижения нагрузки и с левого винта, то есть мощность временно составит 40 МВт. Возможно, будет найден юридический компромисс, и ледокол примут под обязательства устранения неисправности в будущем, отмечает один из собеседников издания. 

Ледокол "Арктика", заложенный в ноябре 2013 года, после неоднократных переносов сдачи планировали ввести в строй в начале лета 2020 года. "Балтийский завод" продолжает строительство еще двух таких судов – "Сибирь" и "Урал", а также получил контракт на поставку четвертого и пятого атомоходов. 

Атомоходы проекта 22220 предназначены для самостоятельной проводки судов и круглогодичного лидирования караванов в Западном районе Арктики, на мелководных участках Енисея и Обской губы, буксировки судов, а также оказания помощи и выполнения спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде. Ледоколы смогут преодолевать до 2,8 метра сплошного ровного припайного льда. Они должны стать самыми мощными судами данного типа в мире. 

Ледоколы проекта 22220 оснащают ядерной паропроизводящей установкой РИТМ-200 мощностью 60 МВт, разработанной ОКБМ имени Африкантова. В качестве движителя используются три четырехлопастных гребных винта фиксированного шага. Двухосадочная конструкция этих судов позволяет им находиться как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Срок службы ледокола составит 40 лет, ресурс реактора – 320 тысяч часов. Главные задачи этих ледоколов – обслуживание Северного морского пути и проводка экспедиций в Арктику. 

Основные характеристики судна:
- длина наибольшая – 173,3 метра;
- ширина – 34 метра;
- высота борта на миделе – 15,2 метра;
- осадка – 8,5–10,5 метра;
- водоизмещение – 33,5 тысячи тонн.



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