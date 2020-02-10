19 февраля отмечался Всемирный день защиты морских млекопитающих.

Для оккупированного Крыма это повод задуматься о сохранности морской фауны и особенно таких видов, как дельфины, пишет РИА «Новый День».

Ученые располагают данными о резком сокращении численности в Черном море афалины. Согласно исследованиям 2013 года, 7 лет назад этих дельфинов насчитывалось несколько десятков тысяч, то сейчас у крымского побережья их около тысячи. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова Александр Агафонов.

По оценкам специалистов, всего в Черном море осталось около пяти тысяч афалин.

Агафонов допускает, что резкое сокращение численности дельфинов может объясняться методикой учета: например, в 2013 году применялась экстраполяция. «Шло судно. Сколько видели дельфинов, на какое-то число умножали», – цитирует эксперта «Новый Севастополь». Агафонов подчеркивает, что пока афалина не является исчезающим видом.

Вместе с тем, сотрудники Карадагской станции отмечают, что в настоящее время на популяцию дельфинов в акватории Черного и Азовского морей воздействует комплекс негативных факторов: промышленный лов рыбы (в том числе и самих дельфинов), изменение структуры кормовой базы, воздействие антропогенных факторов, шумовое воздействие, инфекционные заболевания, гельминтные инвазии.

Напомним, в минувшем году в Крыму официально зафиксирована гибель 500 морских животных, в том числе 95 афалин. Активисты Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» считают, что у берегов Крыма для дельфинов созданы условия, больше похожие на боевые действия.