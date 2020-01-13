За 2019 год оборот розничной торговли в оккупированном Севастополе составил почти 70 млрд рублей.

Такие данные приводит управление Федеральной службы государственной статистики по оккупированном Крыму и Севастополю, пишет издание Новый Севастополь.

«Динамика оборота розничной торговли по Севастополю за январь-декабрь – 69,1 млрд рублей, к соответствующему периоду прошлого года – 101,4%», – указано в информационном сообщении Крымстата.

При этом за январь 2020 года оборот составил 5,5 млрд рублей – на 2,7% больше, чем в январе 2019 года.

В 2018 году оборот розничной торговли в регионе составлял 65,8 млрд рублей.

Наибольший рост оборота за последние пять лет пришёлся на 2016 год – он превысил 150%.