Оккупанты заявили о росте годового оборота розничной торговли в Севастополе
|08:40 20.02.2020
|Севастополь
За 2019 год оборот розничной торговли в оккупированном Севастополе составил почти 70 млрд рублей.
Такие данные приводит управление Федеральной службы государственной статистики по оккупированном Крыму и Севастополю, пишет издание Новый Севастополь.
«Динамика оборота розничной торговли по Севастополю за январь-декабрь – 69,1 млрд рублей, к соответствующему периоду прошлого года – 101,4%», – указано в информационном сообщении Крымстата.
При этом за январь 2020 года оборот составил 5,5 млрд рублей – на 2,7% больше, чем в январе 2019 года.
В 2018 году оборот розничной торговли в регионе составлял 65,8 млрд рублей.
Наибольший рост оборота за последние пять лет пришёлся на 2016 год – он превысил 150%.
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