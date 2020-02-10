Совет министров оккупированного Крыма подготовил изменения в закон "О недрах", которые помогут решить проблемы добычи морского песка в районе Бакальской косы.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк, сообщает РИА Новости.

Гоцанюк пишет, что все проблемные вопросы добычи песка неоднократно обсуждали на заседаниях оккупационного правительства Крыма, в том числе были обращения в надзорные органы.

"По поручению Главы Республики Крым проведены переговоры с руководством Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. До федеральных органов доведена информация о нанесении ущерба экологии в регионе. В скором времени работы будут остановлены", - написал Гоцанюк.

Ранее "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов обратился в Федеральное агентство по недропользованию с просьбой аннулировать лицензию на добычу песка в районе ландшафтного парка "Бакальская коса" в северо-западной части полуострова. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности, коллаборант Ольга Ковитиди в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила, что добыча песка в районе ландшафтного парка "Бакальская коса" в Раздольненском районе приводит к разрушению косы и нарушению экосистемы. В связи с этим необходимо отозвать лицензию у разработчиков карьера и ужесточить законодательство в этой части.