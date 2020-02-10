Ялтинский "экономический форум" под угрозой срыва из-за референдума по конституции

08:00 20.02.2020   Крым

В Кремле обсуждается дата проведения референдума по внесению поправок в Конституцию.

Один из предпочтительных вариантов – 22 апреля, день 150-летия со дня рождения Ленина. Предполагается, что день голосования объявят выходным, пишут Новости Крыма.

В это же время планируется провести и «Ялтинский экономический форум»: официально объявленные даты проведения – 23 – 25 апреля.

Очевидно, что совместить два таких мероприятия не удастся. В первую очередь, потому, что основной задачей оккупационных властей Крыма на сегодняшний день является подготовка к референдуму.

Ранее сообщалось, что Кремль поставили перед регионами задачу обеспечить явку не менее 55%, причем не менее 70% принявших участие в голосовании должны поддержать предлагаемые изменения в Конституции.

Спикер Госсовета оккупированного Крыма Владимир Константинов уже поспешил сообщить, что задание будет выполнено: «70% поддержки – вообще не задача. Крымчане поддерживают предлагаемые изменения. Опросы, которые мы проводили по партийной линии, говорят о том, что поддержка полна», – заявил он в эфире радио «Спутник в Крыму».

Учитывая, что на сентябрьских выборах явка в Крыму составила 33,2% и 29% в Севастополе, заявление Константинова выглядит более чем оптимистичным. В Кремле, похоже, на ситуацию смотрят пессимистично, поэтому, сообщают инсайдеры, властям РК и Севастополя настоятельно рекомендовано сконцентрироваться именно обеспечении явки и заданного результата на референдуме, а не отвлекаться на Ялтинский форум.

Второй момент, который может отрицательно сказаться на форуме: отсутствия значимой геополитичекой повестки и невысокий интерес со стороны других государств. Эксперты не исключают, что в этих условиях форум могут даже не перенести, а отменить.



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