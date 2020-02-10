Міністр оборони Андрій Загороднюк заявляє, що у жовтні Україна може очікувати на підвищення статусу в Північноатлантичному альянсі до партнера з розширеними можливостями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам після закритого засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

«Основні підсумки Мюнхену такі: зменшення уваги до України на рівні експертів та Міністерства оборони не має місця - увага дуже велика, є велика підтримка. Є повна підтримка нашого курсу реформ, вони знають про наш курс реформ», - запевнив Загороднюк.

Він додав, що мав зустріч з понад десятьма міністрами оборони різних країн. «В Брюсселі, за день до Мюнхену, у нас була зустріч з генеральним секретарем і його заступником. Засідання, фактично, як Комісія Україна-НАТО, неформальне. І там присутні були всі міністри оборони всіх країн НАТО, які приїхали до Брюсселя», - уточнив Загороднюк.

За його словами, в Україні працюють їхні радники, консультанти та спостерігачі, які доповідають про перебіг реформ. «Вони абсолютно задоволені ходом реформ, вони бачать, що з таким темпом, як ми рухаємося зараз, ми точно можемо очікувати в жовтні підвищення нашого статусу в НАТО до партнера з розширеними можливостями. Якщо темп реформ буде збережений», - сказав міністр оборони.



