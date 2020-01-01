Делегація Греції залишила ПА НАТО в знак протесту
|20:45 19.02.2020
|Греция
Грецька делегація в середу, 19 лютого, залишила парламентську асамблею НАТО в Брюсселі в знак протесту проти дій голови, не дав грецьким депутатам проінформувати держави-члени НАТО про незаконні дії Туреччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Skai.
Як повідомляється, в ході роботи асамблеї делегація підняла питання про угоду між Туреччиною і Лівією, яке, за словами представників, порушує міжнародне право і суверенні права Греції, і спробувала проінформувати держави-члени НАТО про незаконні дії Туреччини. Після виступу посла Туреччини в НАТО головуючий спробував перешкодити представити позицію Греції, постійно перериваючи депутатів.
За словами представників грецької делегації, Туреччина на практиці порушує міжнародне право - проводить буріння у виключній економічній зоні Кіпру на ділянках, які були на міжнародному тендері передані для дослідження нафтовим компаніям країн-членів НАТО, таких як Франція і Італія.
"Головуючий систематично переривав наші виступи і запитання, заважаючи викладу наших позицій. Оскільки нас перебивали, ми завершили виступи, і делегація покинула зал на знак протесту, засудивши позицію чинного головуючого", - йдеться в заяві грецьких депутатів.
Нагадаємо, Ізраїль висловив стурбованість з приводу наростаючої активності Туреччини в Східному Середземномор'ї. Також в Ізраїлі підтримали позицію Греції, яка вважає, що Анкара намагається позбавити Крит, Родос і інші грецькі острови прав на морські зони.
Крім того, в грудні минулого року Кіпр звернувся в Міжнародний суд ООН в Гаазі з-за незаконного добування газу Туреччиною в східній частині Середземного моря. У свою чергу, Туреччина заявила, що у Кіпру немає юрисдикції пропонувати ліцензії на видобуток газу.
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