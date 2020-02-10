Оборонка Крыма работает на оккупантов – портфель заказов на 8,5 млрд грн
|20:30 19.02.2020
|Крым
Оборонная промышленность оккупированного Крыма загружена на 8,5 млрд грн.
Предприятия оборонного комплекса на территории оккупированного Крыма сегодня имеют портфель заказов на сумму 24 млрд рублей или 8,5 млрд грн. Об этом сообщил экс-министр «промполитики республики» Крым Андрей Васюта, передает Флот2017.
По словам экс-министра, предприятия оборонного комплекса оккупированного Крыма выполняют как гособоронные заказы, так и коммерческие. Так, например, на крымских судостроительных предприятиях строится 15 судов различного типа и назначения, в том числе военные.
Напоминаем, главный лоббист оборонного комплекса оккупированного Крыма – «глава» Крыма Сергей Аксёнов.
Ще на цю тему:
20:01 19.02.2020
Російські бомбардувальники здійснили політ над Чорним морем
Російські бомбардувальники здійснили політ над Чорним морем
15:01 19.02.2020
В окупованому Криму сталася серйозна НП з військовою технікою Путіна
В окупованому Криму сталася серйозна НП з військовою технікою Путіна
12:21 19.02.2020
СБУ виявила поблизу Крима схованку з військовими засобами ураження
СБУ виявила поблизу Крима схованку з військовими засобами ураження
11:20 19.02.2020
Более 500 оккупантов отработали на побережье аннексированного Крыма высадку десанта
Более 500 оккупантов отработали на побережье аннексированного Крыма высадку десанта
20:00 18.02.2020
Оккупанты отправили в утиль большой противолодочный корабль "Керчь"
Оккупанты отправили в утиль большой противолодочный корабль "Керчь"
17:40 18.02.2020
Семи судам Черноморского флота оккупанты продлят жизнь
Семи судам Черноморского флота оккупанты продлят жизнь
17:20 18.02.2020
Подразделения армейского корпуса ЧФ совершили марш в районы проведения тактических учений
Подразделения армейского корпуса ЧФ совершили марш в районы проведения тактических учений
15:00 18.02.2020
Водолазы Черноморского флота готовятся к конкурсу
Водолазы Черноморского флота готовятся к конкурсу
08:01 16.02.2020
Заступник генсека НАТО — Росія перетворила Крим на військову фортецю
Заступник генсека НАТО — Росія перетворила Крим на військову фортецю
11:30 14.02.2020
Оккупанты отработали погрузку на десантный корабль
Оккупанты отработали погрузку на десантный корабль