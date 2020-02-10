Оборонная промышленность оккупированного Крыма загружена на 8,5 млрд грн.

Предприятия оборонного комплекса на территории оккупированного Крыма сегодня имеют портфель заказов на сумму 24 млрд рублей или 8,5 млрд грн. Об этом сообщил экс-министр «промполитики республики» Крым Андрей Васюта, передает Флот2017.

По словам экс-министра, предприятия оборонного комплекса оккупированного Крыма выполняют как гособоронные заказы, так и коммерческие. Так, например, на крымских судостроительных предприятиях строится 15 судов различного типа и назначения, в том числе военные.

Напоминаем, главный лоббист оборонного комплекса оккупированного Крыма – «глава» Крыма Сергей Аксёнов.