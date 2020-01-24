ВВС США провели разведку побережья Кавказа и оккупированного Крыма
|20:15 19.02.2020
|Крым
Сегодня в первой половине дня, согласно данным мониторингового ресурса planeradar.ru/virtualradar, ВВС США провели трёхчасовой разведывательный полёт в Чёрном море.
За это время самолёт-разведчик Boeing-RC-135V/W ВВС США провёл следующие разведывательные мероприятия, сообщает Флот2017:
— сканирование местоположения самолетов противника и систем ПВО;
— радионаблюдение за перехватами, выполняемыми истребителями противника и сетями ПВО;
— радиоперехваты источников излучения наземного, морского и воздушного базирования.
Разведывательный самолёт произвёл сканирование следующих территорий:
— черноморское побережье Кавказа по линии «Сочи — Новороссийск»;
— Керченский пролив (со стороны Чёрного моря);
— территорию оккупированного Крыма по южному побережью по линии «Керчь – Ялта — Севастополь»;
по западному побережью по линии «Севастополь – Саки — Тарханкут»;
— на одесском направлении для сканирования северо-западного побережья по линии «Тарханкут – Черноморское — Армянск».
Сбор разведывательных данных производился на высоте 8500 метров.
Справка:
Самолет-разведчик Boeing-RC-135V/W ВВС США с конца 70-х годов является основным самолетом радио- и радиотехнической разведки источников излучения наземного, морского и воздушного базирования в сантиметровом, дециметровом и метровом диапазонах волн.
Группа операторов Boeing-RC-135V/W имеет следующий состав и назначение: три оператора РЭБ отслеживают местоположение самолетов противника и системы ПВО по радиолокационным излучениям, перехватываемым системой AEELS. По правому борту находятся 12-16 технических операторов, которые с помощью системы MUCELS ведут радионаблюдение за перехватами, выполняемыми истребителями противника и сетями ПВО.
Еще семь технических операторов разведки контролируют радиолокационные излучения объектов воздушного, наземного и морского базирования, дополняющих данные о радиоэлектронной обстановке. Данные передаются трем аналитикам рабочей группы самолета.
Кроме того, в группу входит оператор передачи данных на самолет Боинг Е-3 «АВАКС» и два специалиста полетного технического обслуживания.
Летно-техническая характеристика:
Модификация — RC-135V/W
Размах крыла, м — 39.88
Длина самолета, м- 39.20
Высота самолета, м — 12.70
Площадь крыла, м2 — 226.03
Масса, кг
пустого самолета — 46403
максимальная взлетная — 124967
Внутреннее топливо, к- 86047
Тип двигателя — 4 ТРДД Pratt Whitney TF33-P-9
Тяга, кН — 4 x 80.07
Максимальная скорость, км/ч — 991
Крейсерская скорость, км/ч — 901
Практическая дальность, км — 9100
Радиус действия — 4308
Практический потолок, м — 12375
Экипаж, чел — 3-4 + 12-16 операторов
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