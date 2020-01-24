ВВС США провели разведку побережья Кавказа и оккупированного Крыма

20:15 19.02.2020   Крым

Сегодня в первой половине дня, согласно данным мониторингового ресурса planeradar.ru/virtualradar, ВВС США провели трёхчасовой разведывательный полёт в Чёрном море.

За это время самолёт-разведчик Boeing-RC-135V/W ВВС США провёл следующие разведывательные мероприятия, сообщает Флот2017:

— сканирование местоположения самолетов противника и систем ПВО;

— радионаблюдение за перехватами, выполняемыми истребителями противника и сетями ПВО;

— радиоперехваты источников излучения наземного, морского и воздушного базирования.

Разведывательный самолёт произвёл сканирование следующих территорий:

— черноморское побережье Кавказа по линии «Сочи — Новороссийск»;

— Керченский пролив (со стороны Чёрного моря);

— территорию оккупированного Крыма по южному побережью по линии «Керчь – Ялта — Севастополь»;

по западному побережью по линии «Севастополь – Саки — Тарханкут»;

— на одесском направлении для сканирования северо-западного побережья по линии «Тарханкут – Черноморское — Армянск».

Сбор разведывательных данных производился на высоте 8500 метров.

Справка:

Самолет-разведчик Boeing-RC-135V/W ВВС США с конца 70-х годов является основным самолетом радио- и радиотехнической разведки источников излучения наземного, морского и воздушного базирования в сантиметровом, дециметровом и метровом диапазонах волн.

Группа операторов Boeing-RC-135V/W имеет следующий состав и назначение: три оператора РЭБ отслеживают местоположение самолетов противника и системы ПВО по радиолокационным излучениям, перехватываемым системой AEELS. По правому борту находятся 12-16 технических операторов, которые с помощью системы MUCELS ведут радионаблюдение за перехватами, выполняемыми истребителями противника и сетями ПВО.

Еще семь технических операторов разведки контролируют радиолокационные излучения объектов воздушного, наземного и морского базирования, дополняющих данные о радиоэлектронной обстановке. Данные передаются трем аналитикам рабочей группы самолета.

Кроме того, в группу входит оператор передачи данных на самолет Боинг Е-3 «АВАКС» и два специалиста полетного технического обслуживания.

Летно-техническая характеристика:

Модификация — RC-135V/W

Размах крыла, м — 39.88

Длина самолета, м- 39.20

Высота самолета, м — 12.70

Площадь крыла, м2 — 226.03

Масса, кг

пустого самолета — 46403

максимальная взлетная  — 124967

Внутреннее топливо, к- 86047

Тип двигателя — 4 ТРДД Pratt Whitney TF33-P-9

Тяга, кН — 4 x 80.07

Максимальная скорость, км/ч — 991

Крейсерская скорость, км/ч — 901

Практическая дальность, км — 9100

Радиус действия — 4308

Практический потолок, м — 12375

Экипаж, чел — 3-4 + 12-16 операторов



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