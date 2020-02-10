Російські бомбардувальники здійснили політ над Чорним морем
|20:01 19.02.2020
|Крым
Два бомбардувальники Ту-22М3 Російської Федерації здійснили політ над нейтральними водами Чорного моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
За даними російського оборонного відомства, бомбардувальники Ту-22М3 перебували у повітрі понад 5 годин та подолали за цей час близько 4,5 тис. кілометрів. Бомбардувальники також супроводжували російські винищувачі.
Зазначається, що бомбардувальники Ту-22М3 призначені для ураження морських та наземних цілей в радіусі 2,2 тисячі кілометрів від аеродромів базування.
Нагадаємо, у вересні минулого року винищувачі бельгійських військово-повітряних сил перехопили російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 Blackjack в повітряному просторі НАТО. Російські бомбардувальники були перехоплені над Балтійським морем.
Також минулого року з бази "Емарі" в Естонії було піднято винищувачі Typhoon Військово-повітряних сил Британії для перехоплення двох російських Су-30 над Балтійським морем.
Крім того, у серпні винищувачі Typhoon і багатоцільовий заправник Voyager Військово-повітряних сил Британії двічі здіймалися в повітря для супроводу російських військових літаків Ту-95 і Су-27.
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