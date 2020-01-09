Правительство Грузии категорически отвергает возможность возобновления расторгнутого в начале 2020 года контракта с «Консорциумом развития Анаклия» по поводу строительства глубоководного порта.

Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава, передают Порты Украины.

Как сообщило агентство «Business Грузия», таким образом министр прокомментировала недавнее заявление представителей консорциума об обращении к правительству с предарбитражным предложением, которое предусматривает возобновление контракта, после чего Консорциум откажется от подачи иска в арбитраж.

В связи с этим Турнава отметила, что подобный вариант не рассматривается и не обсуждается — более того, в настоящее время правительство Грузии работает над условиями нового тендера, который скоро будет объявлен. «Суверенное право консорциума — обратиться в арбитраж, и он может сделать это в любое время. Мы, конечно, предпочли бы, чтоб все вопросы решились спокойно, в мирной обстановке, так как у консорциума в течение многих лет была возможность выполнить свои обязательства и привлечь инвесторов. Но он этого не сделал, несмотря на то, что правительство несколько раз продлило сроки выполнения контракта» — подчеркнула министр.

По ее словам, правительство надеется, что консорциум откажется от возможности подать иск в арбитраж, но если это все будет сделано, у министерства экономики есть все аргументы в свою пользу. «Порт Анаклия остается нашим основным приоритетом. Сейчас мы работаем над новым тендером, и в этом деле мы сотрудничаем с консультантами ЕБРР и Всемирного банка» — резюмировала Турнава.

Правительство Грузии из-за невыполнения обязательств 9 января 2020 года расторгло соглашение с «Консорциумом развития Анаклия», после того, как в декабре 2019 года инвестор в седьмой раз не смог выполнить обязательства и предоставить правительству документацию о кредитных соглашениях с банками.

Порт Анаклия призван вдохнуть жизнь в Кавказ и Центральную Азию, открыв торговые пути для соседей и наций, не имеющих выхода к морю, таких как Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан и Таджикистан. Доступ в эти страны ограничен, развитие инфраструктуры в Анаклии призвано обеспечить наиболее эффективный и надежный путь для миллионов людей, живущих в Центральной Азии и на Кавказе.

Расположенная на восточном берегу Черного моря Анаклия находится на кратчайшем пути из Китая в Европу. Этот путь стал основной целью китайских инфраструктурных инвестиций в объеме $40 млрд, которые осуществляются под эгидой Фонда Шелкового пути (Silk Road Development Fund). Воссоздание Шелкового пути является важным приоритетом для Грузии и основывается на Соглашении об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement — DCFTA), которое правительство страны подписало с Евросоюзом в декабре 2014 года.